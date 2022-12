242 documentos já foram perdidos no Festival Virada; veja como recuperar

A Coordenadoria de Ações de Prevenção à Violência encontrou 65 documentos perdidos na última sexta-feira (30) no Festival Virada Salvador. Até agora, a Guarda Civil contabilizou 242 documentos perdidos no total.

Uma equipe realiza a coleta e cataloga os documentos encontrados. Quem perder algum documento no Festival pode ir na sala da Guarda Civil, na Arena Daniela Mercury, das 8h às 5h da manhã.

Quem perde os documentos também pode consultar no site da GCM a lista, atualizada diariamente com nomes dos cidadãos que tiveram os documentos encontrados.

A GCM orienta levar o mínimo de documentos possíveis, para evitar transtornos em caso de perdas.

Ocorrências

A Guarda Civil também registrou 6 ocorrências na noite da sexta, o que representa uma redução de 40% em relação ao segundo dia do Festival, quando o número foi de 10 registros.

Segundo o Núcleo de Estatística da Instituição, o número de ocorrência vem diminuindo. “A segunda noite, em relação a primeira, tivemos uma redução de 33,3%. Já a terceira noite, em relação ao primeiro dia, a redução foi bastante significativa, 60%, detalhou o Diretor de Segurança Urbana e Prevenção à Violência, Maurício Lima.

A Guarda Civil intensificou suas ações de patrulhamento preventivo e abordagens, além de apoios às atividades de fiscalização dos órgãos que realizam a festa, contabilizando 554 ações. “Essa constância em nossos patrulhamentos em todos os perímetros da Arena, com certeza tem colaborado para a redução das ocorrências. As nossas atividades, associada a das instituições parceiras, como as da Polícias Militar e Civil, ajudam a inibir as ações de meliantes que tentam se aproveitar de momentos de fragilidades das pessoas que vão à festa”, destacou o Inspetor Geral da GCM, Marcelo Silva.