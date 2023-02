25 toneladas de lixo são retiradas de casa de acumulador em Feira de Santana

A pedido da ex-esposa, a casa de um acumulador de lixo, localizado na rua E, no bairro Feira V, em Feira de Santana, foi limpa em uma operação promovida pela Prefeitura por meio da Secretaria de Serviços Públicos nesta sexta-feira (24).

O morador tem a Síndrome de Diógenes, quando a pessoa cria afeto a objetos velhos e sem utilidade e têm dificuldade em descartá-los. Quem tem o transtorno é chamado de acumulador. “Aos poucos ele foi se desconectando da vida por conta do uso de drogas. Passou a ter o hábito de trazer o lixo em mochilas e perdeu as noções de higiene. Tornou o local totalmente insalubre. Ele aceitou o tratamento em um centro de recuperação e, agora recuperado, decidimos fazer a limpeza. Todos os móveis e itens que existiam na casa foram descartados porque não serviam mais pra nada, não tinha condições de habitação”, relata a ex-esposa que não quis se identificar.

(Foto: Jorge Magalhães) (Foto: Jorge Magalhães) (Foto: Jorge Magalhães) (Foto: Jorge Magalhães)

(Foto: Jorge Magalhães) (Foto: Jorge Magalhães) (Foto: Jorge Magalhães) (Foto: Jorge Magalhães)

O acúmulo de lixo atrai baratas, ratos e provoca mau cheiro, situação que afeta os vizinhos. Segundo o assistente social da Sesp, Hamilton dos Santos, são recorrentes as queixas. “Os familiares procuram para fazer uma intervenção. A abordagem é feita com encaminhamento para os Centros de Atenção Psicossocial (Caps), pois é um problema de saúde pública”, afirma.

O secretário de Serviços Públicos, Eli Ribeiro, destacou que o serviço é ofertado gratuitamente e pode ser solicitado pelo aplicativo Fala Feira 156 ou central telefônica 156.“A equipe de assistência social avalia a situação e planeja a operação. Muitas vezes o morador concorda com a ação e no dia fica agressivo, o que faz parte do transtorno. Então dialogamos com o morador e familiares, com a autorização prosseguimos o serviço”, explica o secretário.