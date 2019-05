255 postos oferecem vacinação contra a gripe neste sábado (4); veja lista

Acontece neste sábado (4) o Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe em todo Brasil. Em Salvador, serão 255 postos espalhados pela cidade para que a população possa se imunizar. A dose pode ser tomada das 8h às 17h.

Além das unidades da rede básica, serão disponibilizados pontos de imunização em shoppings, como Itaigara, Shopping da Bahia, Piedade, Bela Vista, Salvador Norte Shopping e Center Lapa, além de supermercados, creches, associações, igrejas e estações de transbordo.

Clique aqui e veja os 255 pontos de imunização (PDF ou EXCEL)

A campanha, que começou no dia 10 de abril, é nacional e abrange todos os 417 municípios da Bahia. Fazem parte do público-alvo idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, trabalhadores de saúde, professores do serviço público e privado, portadores de doenças crônicas, além de policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas.

Das 570 mil pessoas de Salvador que precisam se vacinar, 171 mil já procuraram os postos de saúde. Os portadores de doenças crônicas foram os que menos procuraram postos de saúde até o momento (7,8%), seguido dos professores (13%). Apenas 18% dos trabalhadores da saúde procuraram os postos, seguido por idosos (25,6%) e crianças (30%).

Já no estado, cerca de 3 milhões de pessoas ainda precisam ser vacinadas. A meta da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) é vacinar 90% do público-alvo, que neste ano é formado por mais de 4,1 milhões de pessoas. Até esta sexta-feira (3) às 10h, 794 mil baianos se vacinaram, o que representa 19,37% de cobertura vacinal.

Duas pessoas já morreram vítimas de Influenza em Salvador. Nesta sexta-feira (3), uma criança de 3 anos que não havia sido vacinada foi vítima da doença e não resistiu.