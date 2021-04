27 anos sem Kurt Cobain: relembre a carreira e morte do ex-Nirvana

Kurt Cobain foi o fundador da banda Nirvana e um dos principais nomes do grunge rock na década de 1990. Infelizmente, no auge da carreira, Cobain se suicidou. Com apenas 27 anos, o músico é um dos nomes do Clube dos 27- coincidência bizarra a qual reúne diversos artistas mortos nessa idade, como Jimi Hendrix e Amy Winehouse.

Cantor, guitarrista e compositor, nasceu em 20 de fevereiro de 1967 em Aberdeen, EUA. Viveu a adolescência e juventude em contato com a música. Na cidade natal, teve contato com a banda de punk rock Melvins e, desde então, apaixonou-se por música. Aos 14 anos, ganhou a primeira guitarra e começou a fazer covers de bandas, como AC/DC, mas logo passou a escrever e compor as próprias canções.

Durante o ensino médio, tornou-se amigo do baixista Krist Novoselic e começaram a tocar juntos. Anos depois, a dupla juntou-se ao baterista Aaron Burckharde formaram o Nirvana. Em 1989, a banda recém-formada lançou o primeiro disco, Bleach, mas não teve sucesso. No ano seguinte, Burckhard saiu do grupo e David Grohl assumiu a bateria.

O Nirvana era Dave Grohl, Kurt Cobain e Krist Novoselic (divulgação)

Após diversas apresentações independentes, o Nirvana foi reconhecido pela gravadora DGC Records. Em meados de 1990, apresentaram o single Smells Like Teen Spirit. A música fez sucesso gigantesco - e inesperado - alcançando o topo das paradas. Em seguida, lançaram o disco Nevermind (1991). Assim, a banda marcou o movimento grunge e rock alternativo.

Na época de grande prestígio e fama, Kurt começou a usar algumas drogas, como heroína. Em 1993, a banda lançou In Utero, mais um sucesso. De acordo com o site Biography, naquele momento, Kurt sentia-se mal em relação à indústria musical e revelou a insatisfação na faixa Radio Friendly Unit Shifter.

Assim como a fama, as frustrações de Cobain só aumentavam. Após a icônica gravação do MTV Unplugged, em 1994, o músico piorou em relação ao uso de drogas. Em uma viagem à Europa com a namorada Courtney Love (cantora e líder do grupo Hole) e a filha Frances, teve uma overdose e foi levado ao hospital.

Depois da viagem, Love tentou recuperar Coabain dos vícios e frustrações. Após falhas tentativas, muitos remédios e clínicas de reabilitação, o músico se isolou na sua casa em Seattle - naquela época, a cidade era o point do grunge - e, em 5 de abril de 1994, ele suicidou-se com um tiro. Porém, o músico só foi encontrado três dias depois por um técnico que havia ido instalar iluminação automática na casa.

Apesar das frustrações, Kurt Cobain teve uma carreira muito valiosa. O músico é considerado um dos 100 Maiores Guitarristas de Todos Os Tempos, de acordo com a Rolling Stone, e até hoje é amado pelos fãs da banda e do rock.