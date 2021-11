29 tabletes de maconha são encontrados dentro de carro em Vitória da Conquista

Vinte e nove tabletes de maconha foram apreendidos na noite de domingo (28), na cidade de Vitória da Conquista, durante uma ação da 77ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Vitória da Conquista). Um homem encontrado com os entorpecentes acabou preso. Segundo o comandante da unidade, major Vagner Ribeiro, as drogas foram localizadas em um veículo modelo Celta.

"As guarnições faziam patrulhamento no bairro de Vila Elisa, quando abordaram um veículo e o motorista apresentou nervosismo. Nas buscas, os PMs encontraram as drogas dentro do carro", contou o oficial. Além dos entorpecentes, também foram localizados duas balanças, uma tesoura, uma fita isolante e embalagens para armazenar drogas. O homem e todo o material foram apresentados no Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) da cidade.