2ª temporada de Arcanjo Renegado chega ao Globoplay nesta quinta (25)

Trillher policial que conquistou o público, Arcanjo Renegado ganha sua segunda temporada no Globoplay a partir desta quinta-feira (25) e o Tela Quente exibe os dois primeiros episódios na próxima segunda (29).



A trama acompanha a volta de Mikhael (Marcello Melo Junior) ao Brasil. Principal suspeito pela morte do ex-governador Custódio Marques (Bruno Padilha), Mikhael – que na primeira temporada está a frente equipe Arcanjo - foge do Brasil com a ajuda do jornalista Ronaldo Leitão (Álamo Facó) e por anos integra um grupo militar privado com missões no continente africano.



Quem também muda radicalmente de vida é Sarah Afonso (Erika Januza), irmã de Mikhael. O desejo por vingar a morte de seu marido, Rafael (Alex Nader), e a luta diária para cuidar do filho, fazem com que ela entre para a carreira militar. E é no batalhão que Sarah conhece Diana (Ludmilla) com quem estabelece uma grande parceria e amizade.

Promovendo muita ação, aventura, sensibilidade e reflexão, a obra trará reviravoltas na vida dos protagonistas, além da chegada de novos personagens que vão acirrar disputas e provocar viradas de tirar o fôlego.



Com 10 episódios ao total, Arcanjo Renegado terá a estreia dos quatro primeiros hoje no Globoplay, seguindo com publicações às quintas-feiras, com dois episódios por semana.

A nova temporada conta ainda com nomes como Rita Guedes, Leonardo Brício, Cris Vianna, Wilson Rabelo, Rodrigo França e Flávio Bauraqui no elenco, além das participações especiais de Zezé Motta, Léa Garcia, Ludmilla, Bruno Mazzeo, Aline Ramos e Jimmy London.