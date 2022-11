2º Pedal do Bem vai de farol a farol para fazer alerta sobre câncer de próstata

Ciclistas de cerca de 100 grupos de bike de Salvador participam neste domingo (20) do Pedal Novembro Azul 2022, uma iniciativa para promover conscientização sobre o câncer de próstata e cuidados com a saúde dos homens. A concentração será a partir das 8h, no Farol de Itapuã, e o caminho segue até o Farol da Barra.

As camisas da ação são limitadas. Quem quer participar deve fazer a inscrição clicando aqui. Os participantes devem contribuir com a doação de 1kg de alimento não-perecível mais 1 pacote de leite em pó, ou 2kg de alimentos. Os donativos serão destinados a instituições sociais. Mesmo sem a camisa da ação, ciclistas que não fazem parte dos grupos de bikes envolvidos também podem participar.

Durante todo o percurso de 22,7 quilômetros, haverá segurança e apoio dos agentes de trânsito da Transalvador. Na parada da hidratação, no Rio Vermelho, em frente à AMO, distribuição de brindes e um rápido bate papo com especialistas.

A atividade é uma realização conjunta da AMO, Hospital da Bahia e Prefeitura de Salvador, através do movimento Vai de Bike, e conta com apoio da DASA, Saltur, S2 Bike Shop e Flets.

Serviço

• Data: 20/11/22 (domingo)

• Concentração: 8h

• Local de saída: Farol de Itapuã

• Pedal Solidário: 1kg de alimento não-perecível + 1 pacote leite em pó, ou 2kg de alimento.

• Inscrições: site da Clínica AMO www.clinicaamo.com.br