3 casamentos e namoro 'aberto' com Xuxa: lembre romances de Pelé

O ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, Pelé, se envolveu em vários relacionamentos ao longo de 82 anos. Além dos três casamentos e dos relacionamentos extraconjugais, o atleta teve também namoros que ficaram populares, como o com a apresentadora Xuxa Meneghel.

O romance de 23 anos de diferença entre os dois tomou as revistas nos anos 80. Outro caso que virou notícia foi a filha que teve com a empregada doméstica, e a disputa judicial para ter sua paternidade conhecida, nos anos 2000.

Conheça alguns dos relacionamentos do rei do futebol:

O primeiro casamento de Pelé foi aos 26 anos, em 1966, com Rosemeri dos Reis Cholbi, que na época tinha 21. Os dois tiveram trê filhos: Kely Nascimento, Edson Nascimento (o Edinho) e Jennifer Nascimento.

A relação durou até 1978, mas, antes do fim, Pelé teve uma filha com a empregada Anísia Machado, em 1964. A bebê Sandra Regina Machado só foi reconhecida pelo pai após uma longa disputa judicial que se arrastou durante cinco anos e um exame de DNA que confirmou o parentesco.

Sandra morreu em 2006 por conta de um câncer e, mesmo após o reconhecimento da paternidade, o jogador nunca se aproximou da filha. Anísia morreu em 2014, também vítima de câncer.

Ainda casado com Rosemeri, em 1969, Pelé se envolveu com a gaúcha Lenita Kurtz, durante uma passagem da Seleção Brasileira por Porto Alegre para uma partida contra o Peru. Flávia Cristina nasceu no ano seguinte.

Pelé assumiu a paternidade publicamente em 2002 e se aproximou da filha. Flávia também acompanhou o pai no hospital durante seus últimos dias, junto aos outros filhos.

Depois de separado foi que Pelé se envolveu com Xuxa, enquanto ele tinha 41 anos e ela, 17. Xuxa relembrou em 2021 algumas traições do jogador. “Ele dizia que era um relacionamento aberto, mas aberto só para ele.” Seis anos depois, o namoro acabou.

Em 1989, Pelé também se envolveu com Flávia Cavalcanti, eleita miss Brasil naquele ano.

No ano seguinte, o ex-jogador se envolveu com a cantora gospel Assíria Nascimento, que depois se tornou sua segunda esposa.

Ele casou com Assíria em 1994, quando ela tinha 34 e ele, 53. Juntos tiveram os gêmeos Joshua e Celeste, e a união durou 14 anos, até se separarem em 2008.

Em 2020, Assíria entrou na Justiça para cobrar R$ 375 mil referentes a atrasos na pensão alimentícia paga pelo rei do futebol.

Após a separação, Pelé se envolveu com a empresária Marcia Aoki em 2010. Pelé contou entrevista à revista Veja que eles se conheceram nos anos 80, em Nova York, mas voltaram a se encontrar novamente apenas em 2008, quando passaram a morar no mesmo prédio.

Os dois se casaram em 2016, e ficaram juntos até os últimos dias de Pelé.