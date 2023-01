3 em 1: aprenda a reciclar o vestidinho branco do Réveillon o ano todo

Quem gosta de moda já deve ter ouvido que o vestido preto é um curinga. Por ser neutro e fácil de combinar se torna daquelas peças que rendem muitas combinações. Pois saiba que dá para seguir a mesma lógica com o vestido branco, exatamente aquele que você pode ter comprado para passar o réveillon. Vamos tirar o máximo de proveito dele, nada de deixar roupa parada no guarda-roupa. Aproveita que nosso clima quente pede itens claros, leves e na cor branca é sem erros. E ainda tem nossa tradição de vestir branco as sextas. Pensando em te ajudar a usar muito seu vestidinho branco neste verão, bolamos três composições criativas. Vem conferir!



Relax

A saia com leve transparência transforma o vestido em top. Mantendo o clima de veraneio, vamos de bolsa de palha rosa, brincão de miçangas e rasteirinha.

Solar

Basta sobrepor nossa peça protagonista com uma chemise estampada e ela já ganha uma cara bem verão. Acessórios coloridos arrematam o visu.

Night out

De branco na balada ? Com certeza! A malha preta de strass com cintos de corrente prata dão o ar mais noturno ao vestido. Nos pés, salto alto preto e tá pronto o look arrasador.



Nota 10: Uma fashionista lacrou no rolé usando uma calça de capoeira que garimpou no Mercado Modelo. Ela usou um biquíni como top e um bodychain no visu. Cool!

Nota 0: Um homem dentro de uma van, durante um transfer para uma festa de Réveillon, completamente alcoolizado, tentava abraçar a mulher ao seu lado que nem conhecia. De última!

FICHA TÉCNICA:

Fotos: Caio Diniz (@caiodiniz1)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1)

Beleza: Esther Sampaio (@esthersampaiomake)

Modelo: Iasmy Brito (@iasmybrito) da 40 Graus Bahia (@40grausbahia)

Todas as peças são da Abx Contempo (@abxcontempo)