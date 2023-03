3 ideias criativas para criar uma cesta de Páscoa perfeita

Está chegando a época mais doce do ano e – além dos tradicionais ovos – muitas pessoas escolhem uma boa cesta de Páscoa para presentear seus familiares e amigos.

O presente é ideal para diversos tipos de público, desde mãe, avó, namorada, até amigos, chefe e colegas de trabalho. Além disso, as cestas podem incluir não só chocolates em suas diversas versões, como também outros doces como biscoitos e sobremesas. Assim como complementos, que incluem flores, coelhinhos de pelúcia e muito mais.

A seguir, indicamos três ideias criativas que vão dar um upgrade em sua cesta de Páscoa e, com certeza, encantar qualquer perfil de presenteado. Após escolher o que vai em seu presente, a dica é comprar online, de forma segura e prática, com a entrega podendo ser agendada diretamente na casa da pessoa. Confira:

Acrescente itens personalizados

O chocolate é a grande estrela desse presente de Páscoa. Mas isso não significa que ele deve ser o único produto na cesta. Além das guloseimas, você pode acrescentar itens personalizados de diversas temáticas.

As ideias vão desde os temas de Páscoa, como coelhos e cenouras, até assuntos mais específicos relacionados à pessoa presenteada, como time do coração ou série favorita. Os itens podem ser pelúcias, canecas, copos e até almofadas, por exemplo.

Opte por bombons com formato

Além das barras ou ovinhos de chocolate, inclua em sua cesta de Páscoa bombons com formatos diferenciados. Se o presente é para a namorada ou esposa, por exemplo, você pode optar por versões com corações e rosas. Para crianças, os chocolates com formatos de personagens também fazem muito sucesso.

Bebidas para harmonizar

Se o presenteado de Páscoa é adulto, você pode também escolher uma bebida para harmonizar com os chocolates e guloseimas da cesta. Há opções não só de vinhos, que já são comuns de combinar com sobremesa, mas também de cervejas que criam toda uma experiência gastronômica.

