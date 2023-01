36 pessoas são notificadas para deixar casas após desabamento de prédio na Federação

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou nesta quinta-feira (19) que 36 pessoas foram notificadas para evacuarem suas casas, que apresentavam riscos, após o desabamento de um prédio de três andares na Federação.

Uma vistoria realizada no dia da ocorrência, na terça-feira (17), havia constatado que oito imóveis tinham sido atingidos nas Rua da Jurema e na Ladeira Santo Antônio. Na reavaliação posterior, por conta do movimento que está sendo feito com a retirada dos escombros, constatou que três outros imóveis no entorno dos escombros apresentavam risco. Seis moradores foram notificados para evacuação das casas.

Ao longo desta quinta-feira (19/01) foi dada continuidade à operação de retirada, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), dos escombros da escadaria. Na sexta (20), terá início a retirada das partes instáveis, remanescentes dos imóveis em potencial a risco.

A Codesal realizará atualização das vistorias em busca de novos riscos em imóveis que surjam após a remoção dos escombros.

Como o auxílio da Sempre, os moradores foram cadastrados e encaminhados ao auxílio social.