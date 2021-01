3º dia de vacinação começa com pessoas com deficiência em Salvador

O terceiro dia de vacinação em Salvador começou por um lugar que esbanja simpatia e bom humor. As pessoas com deficiência severa que estão abrigadas no Lar Fonte da Fraternidade, na Capelinha de São Caetano, única instituição desse tipo na capital, foram imunizadas na manhã desta quinta-feira (21). Um após o outro, os dez internos e os sete trabalhadores foram um a um se protegendo contra a doença mais temida da atualidade.

A instituição abriga pessoas com deficiência grave, como é a caso de Giliane Gomes, 28 anos. Originária de uma tribo Pataxó, em Porto Seguro, ela nasceu com deficiência mental e foi rejeitada pela comunidade em que vivia. Chegou ao abrigo quando tinha sete anos e não saiu mais. Ela foi a primeira a ser vacinada nesta quinta-feira. Depois foi a vez de João Carlos Teixeira, 60, e Luciana Reis, 31 anos.

Giliane foi a primeira a ser vacinada no Lar da Fraternidade

(Foto: Gil Santos/CORREIO)

João Carlos foi o segundo a ser vacinado nesta quinta-feira (21)

(Foto: Gil Santos/CORREIO)

A fundadora e presidente do Lar da Fraternidade, Maria Lúcia Gomes, contou que ficou alegre com a ação. "Esse é um momento muito importante e ficamos muito felizes pela oportunidade de poder nos vacinar", disse.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que fará a vacinação em outros 18 locais no decorrer do dia, incluindo instituições de longa permanência e unidades de saúde, como já aconteceu com os idosos das Obras Sociais Irmã Dulce e do Abrigo Dom Pedro II, e com profissionais de saúde do Hospital Municipal e do Hospital Martagão Gesteira.

O prefeito Bruno Reis acompanhou a vacinação no Lar da Fraternidade e disse que essa primeira etapa da campanha será concluída nos próximos dias. "A previsão é de que até o final dessa semana, possivelmente no sábado, a gente possa concluir o processo de vacinação na nossa cidade. E aí estamos na expwtctcia na prodção de mais doses da anvisa e a gente possa seguir dando continuidae ao processo de vaicnação", afirmou.

A meta desta quinta-feira é imunizar cerca de 4 mil pessoas. Ontem foram vacinados 3.922 profissionais de saúde e idosos, sendo que desde o início da vacinação 5.319 pessoas foram protegidas. Serão 21 mil até o final do processo. Por enquanto, as mulheres são maioria representando 65% do público atingido.