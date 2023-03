4 Amigos: Apresentação inédita ocupa Concha Acústica do TCA

Com milhões de visualizações nas redes sociais e sucesso garantido por onde passam, os comediantes Afonso Padilha, Thiago Ventura, Dihh Lopes e Márcio Donato, retornam a Salvador com uma apresentação inédita do show “4 Amigos”. A apresentação no próximo domingo (5), às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

No show, os quatro se revezam no palco, sempre com a presença do Mestre de Cerimônias, que os apresenta durante o espetáculo. Com estilos diferentes uns dos outros, cada um traz suas particularidades para o espetáculo, que é motivo de gozação para os demais integrantes e um completo deleite para todo o público.

Amigos de verdade, a proximidade entre os comediantes fica evidente, resultando em um espetáculo em que a risada é garantida.

Os ingressos custam de R$70 (meia, arquibancada) a R$240 (inteira, camarote), à venda na Red Burguer ou no site do Ingresso Digital, com taxa de venda. A classificação é 16 anos.