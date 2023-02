4 aplicativos ou sites inovadores para acelerar a sua empresa

Plataformas que arrecadam dinheiro para projetos e negócios, aplicativos que aceleram toda a parte de marketing e muito mais! Conheça formas simples de gerar maiores resultados e lucros para a sua empresa no dia a dia:

1. OneDash (@saga.partners)

Se você faz campanhas de marketing digital, sabe quanto tempo gasta reunindo informações das mais diversas plataformas de anúncios para conseguir tomar a decisão correta para o seu negócio. Agora, uma solução promete mudar e acelerar esse cenário: o OneDash.

O app proporciona a coleta de dados de marketing em tempo real e toma decisões de forma mais rápida e eficiente. Isso é possível através de uma única tela, onde são reunidas informações do Google Analytics, Meta, Google Ads, entre outras plataformas.

A vantagem do OneDash fica ainda mais evidente para e-commerces. A ferramenta pode se conectar às principais plataformas do mercado e cruzar os dados de vendas com as campanhas em tempo real. Dessa forma, empresários podem acompanhar o desempenho de seus produtos, o custo por venda e o lucro em tempo real.

O objetivo é permitir que empresários tenham um controle mais efetivo do seu lucro, evitando situações em que o dinheiro acaba antes do fim do mês. A utilização do OneDash pode ser um importante passo para o sucesso de qualquer negócio.

Site: https://sagasolutions.com/

2. Benfeitoria (@benfeitores)

Precisa de investimentos para o seu negócio, mas não quer um sócio? Que tal deixar o público te ajudar? A Benfeitoria é uma plataforma de mobilização de recursos para projetos de impacto cultural, social, econômico e ambiental. Em seus oito anos de existência no Brasil, já viabilizou mais de 2.300 projetos e arrecadou mais de 42 milhões de reais.

Com uma taxa de 70% de êxito nas iniciativas, seu diferencial foi ser a primeira plataforma de financiamento coletivo do mundo a optar por não cobrar comissão obrigatória. A Benfeitoria se mantém da receita de contribuição espontânea, com três fontes de receita: comissão livre do realizador, contribuição espontânea do colaborador e Sócios-Benfeitores (pessoas que toparam apoiar a Benfeitoria com um valor mensal, em um esquema de financiamento recorrente).

No blog da plataforma é possível acompanhar posts que tiram dúvidas sobre financiamentos específicos e suas modalidades, tais como: Crowdfunding para livros: como funciona? e 5 motivos para fazer um financiamento coletivo recorrente.

Site: https://benfeitoria.com/

3. Smu (@smuinvestimentos)

A SMU encontra investidores para o seu negócio. Para os empreendedores, oferecem o acesso ao smart money dado pela interconexão de empresas, fundos, investidores profissionais e investidores-clientes engajados.

A plataforma é devidamente registrada na CVM e, para os investidores, é a porta de acesso para a diversificação dos investimentos na economia real e no mundo das inovações.

São diversas as startups já captadas - e elas são de diversos nichos diferentes. Área ambiental, delivery de alimentos, logística reversa e muitos outros ramos podem ser encontrados.

Site: https://smu.com.vc/

4. Anprotec (@anprotec30)

A Anprotec, uma das principais organizações do Brasil dedicadas ao desenvolvimento de inovação e empreendedorismo, acaba de lançar um novo programa de negócios de impacto social. O programa tem como objetivo ajudar empreendedores a criar negócios que não apenas gerem lucro, mas também tenham impacto positivo na sociedade e no meio ambiente.

O programa de negócios de impacto social da Anprotec oferece uma ampla gama de recursos para empreendedores, incluindo treinamento, mentoria, acesso a financiamento e apoio para conectar-se com outros empreendedores e investidores. Além disso, o programa também oferece oportunidades para empreendedores apresentarem suas ideias a um grupo seleto de investidores e líderes empresariais.

A Anprotec está comprometida com a criação de negócios que tenham impacto positivo na sociedade e no meio ambiente, e acredita que este programa será uma ferramenta valiosa para ajudar os empreendedores a atingir esse objetivo. Além disso, a Anprotec espera que o programa de negócios de impacto social também ajude a fomentar o desenvolvimento de uma economia mais inclusiva e justa.

Site: https://anprotec.org.br/negociosdeimpacto/