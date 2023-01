4 lugares diferenciados para relaxar e cuidar da saúde mental em Salvador

Diferente da campanha do Setembro Amarelo, que foca em alertar sobre os transtornos mentais e a prevenção ao suicído, o Janeiro Branco alerta sobre a importância de buscar o equilíbrio do estado psicológico. Em homenagem a este tema relevante, esta seleção especial da coluna é focada em espaços que vão acalmar a sua rotina agitada na capital baiana.

Conheça locais que misturam spa, terapias, psicologia e relaxamento físico, aulas de respiração, meditação a céu aberto, massagens diversas e espaços para retiros. Muitos incluem também aulas online, além das possibilidades presenciais enriquecedoras:

1. Espaço Lar Saúde | @espacolarsaude

(divulgação)

Um spa diferenciado. Assim pode ser compreendido o Espaço Lar Saúde, que conta com atendimentos presenciais e/ou de forma online. A clínica multidisciplinar tem foco em Saúde Mental, qualidade de vida, autoestima e bem-estar. Para isto, oferece massagens, sessões terapêuticas e muito mais.

O local conta com as áreas de psicologia, psicopedagogia, fonoaudiologia, fisioterapia (incluindo a respiratória), reeducação postural global, nutrição, massoterapia, serviços de estética, personal trainer, orientações em saúde financeira e terapia holística.

Para o foco no bem-estar, o espaço oferece: massagem modeladora, drenagem linfática, peeling químico, hidratação facial, massagem método Renata França, manta térmica, criolipólise, microagulhamento, entre outros serviços de estética.

Os profissionais das áreas de saúde mental podem também receber suportes, já que o espaço oferece diversas soluções de gerenciamento e outros aspectos para o crescimento profissional.

➨ Endereço: Edf. Andrade, Número 10 - R. Monsenhor Basílio Pereira, Loja B - Roma, Salvador

➨ Contato: (71) 2137-7835 / (71) 98160-0087

➨ Horário de funcionamento: das 7h30h às 17h30h



2. Arte de Viver | @artedeviverbahia

(divulgação)

A Arte de Viver é uma marca presente em 180 países, com 300 mil alunos no Brasil. O espaço, que também inclui cursos online, traz diversas aulas de respiração, yoga e outros quesitos que ajudam na saúde mental. Em Salvador, a sede fica no Jardim Apipema, mas os encontros acontecem em diferentes locais pela cidade (sendo sempre divulgados através das redes sociais).

Além das aulas específicas e das sessões de meditação, o local também inclui o Curso de Meditação Sahaj Samadhi, um programa completo com introdução, instruções, prática, experiência, conhecimento e sessões de acompanhamento.

A iniciativa ainda oferece cursos de conhecimento, workshops sobre saúde e alimentação, foco apenas em respiração e ayurveda, além de outras opções, como uma série de palestras com instrutores nacionais e internacionais.

➨ Endereço: R. Prof. Sabino Silva, 179 - Jardim Apipema, Salvador

➨ Contato: (71) 3017-9463

➨ Horário de funcionamento: entrar em contato para disponibilidade dos cursos.

3. Spa One | @spaonesalvador

(divulgação)

Massagens relaxantes, desportivas (para reduzir a tensão muscular) e modeladoras, bambuterapia, terapia shiatsu (tratamento com ativação de pontos energéticos), drenagens linfáticas, limpeza de pele e muitos outros serviços estão inclusos no Spa One.

O local, focado em saúde mental através dos diversos tipos de massoterapia, oferece pacotes variados para quem deseja cuidar da estética e da saúde. O Spa Urbano Express também inclui uma área especial de podologia.

➨ Endereço: Pituba Parque Center, salas 117, 203 ala A e 213 ala B Itaigara

➨ Contato:(71) 99300-7900

➨ Horário de funcionamento: através de agendamento pelo WhatsApp ou site: spaone.com.br

4. Casa de Retiros Frei Ludovico | @freiludovico

(divulgação)

A Casa de Retiros permite a acomodação dos clientes para desenvolver atividades diversas, incluindo: diversão, animação, momentos para relaxar, confraternizar, fazer orações e realizar retiros com grupo ou família. Todas as possibilidades são feitas com suporte dos colaboradores.

O amplo espaço possui um total de 24 quartos, com hospedagem dupla ou tripla e vista para a natureza.

➨ Endereço: R. Hélio de Oliveira, 114 - Santa Teresa, Salvador

➨ Contato: (71) 3244-6721