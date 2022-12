4 lugares repletos de passeios, privacidade e exclusividades para aproveitar as férias na Bahia

Quer fazer passeios diferentes perto de Salvador, mas também quer privacidade? Quer se hospedar em algum lugar repleto de opções, mas também deseja sentir que tudo está sendo personalizado para você?

Conheça desde uma pousada com poucos quartos e caiaques até locais abertos ao público, mas com agências que cuidam de tudo para que o seu passeio seja especial. Veja desde locais diferenciados para se conectar com a natureza até casas com piscinas nos quartos e motoristas exclusivos:

1. Villa Garcez | @villagarcez

(divulgação)

Para quem busca aproveitar as férias em total contato com a natureza e em espaços amplos para toda a família, a Villa Garcez, localizada onde o rio encontra o mar, é a pedida ideal. Com piscina de borda infinita e bar molhado, a pousada fica localizada em Jaguaripe, no interior da Bahia, a cerca de 123 quilômetros de Salvador.

O espaço traz um conceito intimista, à beira-mar, e com pouquíssimos quartos. Tudo para que cada hóspede possa receber o atendimento mais personalizado possível. Por isso, não conta com day use.

Além das belezas naturais e da bela vista para Morro de São Paulo, o local disponibiliza diversos passeios, como os de caiaque e stand up. Além disso, existe a possibilidade de curtir momentos de pesca, mergulho e outras atividades, como as fornecidas pelas quadras de beach tennis.

Drinks especiais, piscinas naturais e quilômetros de praias semi virgens fazem parte. O acesso ao Villa Garcez é amplo, com opção para quem deseja chegar de carro saindo de Salvador (barca) e também pela BR 324. Lancha e helicóptero também são permitidos (consultar com a pousada).

➨ Endereço: Jaguaripe - BA

➨ Preço: A partir de R$ 500 (diária)

➨ Telefone: 71 98149-3335 (WhatsApp)

➨ Site: https://villagarcez.com.br/



2. Gamboa Vilas | @gamboavilas

(divulgação)

Imagine estar em uma casa com vista deslumbrante e muita paz, na qual um motorista leva você para passeios e restaurantes. Além desta possibilidade (de transporte) duas vezes ao dia, as casas da Gamboa Vilas contam com piscinas privativas, que ficam em frente aos quartos e/ou às salas. Para quem busca exclusividade, esta é a pedida ideal. Terraços com muita área verde e diversas outras opções também estão inclusas nesses diferentes domicílios de luxo, que são feitos, principalmente, para casais. Existem locais por R$ 631 (diária) ou opções com vistas mais amplas, que chegam a R$ 1.000 (diária) ou mais.

Todas as residências da Gamboa Vilas ficam na Gamboa do Morro, destino ideal para quem quer estar próximo do Morro de São Paulo, mas não deseja tanta badalação na hora do relaxamento. A Gamboa, por si só, já conta com programas diferenciados, como parede de Argila, esportes náuticos, passeio à Ilha da Coroa, fonte do Céu e um tour pelo vilarejo local.

Outro dos atrativos da Praia de Gamboa são as suas águas. O mar é morno em toda a região e as águas são extremamente calmas.

➨ Contato: WhatsApp: 75 9949-0977 | www.gamboa.travel

➨ Airbnb: https://bit.ly/3HOaGyb ➨ Preço: Geralmente entre R$ 600 e R$ 1.000 por diária.



3. Baleias Home | @baleias_home

(divulgação)

Com atendimentos exclusivos para as três suítes disponíveis, a Baleias Home oferece um tour pela sua reserva de Mata Atlântica. Quem deseja curtir uma praia, pode também passear pelas opções de Praia do Forte. O local disponibiliza redes e bancos ao ar livre para ajudar em um contato maior com a natureza. Além de tudo, ainda oferece um pequeno mirante para quem deseja contemplar as árvores.

Os hóspedes têm direito ao estacionamento gratuito e ficam com o comando da cozinha e de uma sala espaçosa, a qual ganha contato direto com a piscina. Tudo isso ainda se mistura com uma horta e um jardim.

➨ Endereço: Loteamento Quinta do Castelo da Torre | Parcela 91, quadra 2 | Açu da Torre, Praia do Forte

➨ Preço: Duas diárias por R$ 800: para duas pessoas

➨ Café da manhã à parte (R$ 40 por pessoa)

➨ Telefone: 71 99733-1037 (WhatsApp)

➨ Site: Não tem



4. Banco de Panela

O Banco da Panela é um banco de areia em frente ao Porto de Salvador. O local, que foi palco de muitas batalhas na defesa da cidade, é um dos maiores sítios arqueológicos do Brasil.

Os mergulhos são permitidos, mas a retirada de qualquer peça do fundo do mar é proibida pela Marinha. A profundidade média é de 18 metros. As estruturas submersas vistas neste sítio já se encontram totalmente cobertas por corais e ainda pode-se avistar garrafas, louças, balas de canhão e outros itens importantes da época das invasões holandesas.

É um excelente ponto para relaxar e aproveitar os passeios disponibilizados pelas agências. Os jardins do Coral-mole-brasileiro (Neospongodes atlanticus) e os vestígios de naufrágios históricos espalhados por todo o banco são shows à parte.

Além disso, é possível encontrar diversas espécies, como cavalo-marinho, peixe pedra, arraias, cardumes e outros. Próximo aos pontos, existem vários clubes especializados em várias modalidades de mergulho, principalmente próximo ao Porto da Barra. Para segurança e conforto, eles atendem poucas pessoas de vez, focando na atenção para cada família.

➨ Endereço: Baía de Todos os Santos

➨ Preço: Entrada Gratuita (pagamentos apenas para os mergulhos e passeios, nas agências locais)

➨ Dicas de hospedagem:

Solar Gamboa | Maré Zen