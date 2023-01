4 marcas baianas que vão ajudar no seu autocuidado caseiro

A nova pesquisa online e nacional do Ibope revelou que 84% dos brasileiros busca ter uma rotina de autocuidado, mas apenas um terço consegue. Para sanar este problema, marcas baianas têm surgido com soluções.

Além das entregas em domicílio, os itens de diversas marcas do Nordeste trazem inovações que sequer chegaram em outros estados do país. Estas marcas possuem, ainda, toda a precaução diante da sustentabilidade.

Encontre, portanto, produtos naturais, sem testes em animais e com muita cautela para a sua pele e o seu corpo. Afinal, os produtos de autocuidado vão desde cosméticos e itens de beleza até suplementos e dispositivos de saúde. Eles podem ultrapassar os aspectos estéticos, ajudando também no tratamento de doenças e condições de saúde.

Confira marcas e empresas confiáveis, que surpreendem em todos os quesitos da área:

1. LGA Distribuidora Estética | @lgadistribuidora

divulgação

Produtos de alta qualidade focados no mercado da beleza e estética profissional: esta é a proposta da LGA, empresa comandada pela empresária Luiza Guimarães, em Salvador. Esta é a pedida ideal para quem busca uma ampla variedade de itens, indo desde produtos para o skincare até equipamentos e acessórios que são utilizados em salões de beleza e clínicas de estética.

A empresa inclui: séruns faciais, cremes clareadores, vitamina C, géis de limpeza, protetor solar, além de muitas outras opções – que podem ser entregues na sua casa.

A LGA trabalha com as melhores marcas do mercado estético profissional (como Hidramais, Lakma, Smart GR, PHD, Biometikal e ESTEK), ficando à frente no que há de mais tecnológico e inovador.

Para além do sistema de entregas rápidas para clientes finais, a LGA também oferece preços competitivos e condições especiais para profissionais da área de estética, clínicas, spas, resorts, hotéis, dermatologistas, e muitas outras empresas, que podem se atualizar através da gama de itens oferecidos.

Dentro do portfólio profissional estão cremes para massagem, enzimas para redução e definição corporal, bioestimuladores de colágeno, produtos para clareamento (melasma e mais), limpeza de pele, itens de microagulhamento, mobiliário para clínicas e uma gama vasta de detalhes a mais.

➨ Contato: (71) 9622-9283

➨ Site (e-commerce): www.lgadistribuidora.com

2. Uapé | @_uape_

divulgação

Conhecida por sua linha de produtos de beleza, a Uapé também inclui diversos itens de cuidado pessoal, os quais valorizam a natureza e a cultura brasileira. Com raízes na Bahia, a Uapé busca inspiração nas riquezas naturais e culturais da região para criar kits eficazes.

A Uapé se preocupa com o uso de ingredientes naturais e orgânicos, evitando o uso de químicos agressivos e preservando a saúde e a integridade da pele.

A linha da Uapé inclui desde bomba de sais até cera modeladora, condicionador sólido, perfume sólido e creme para pentear. A marca também oferece uma linha de kits específicos para cuidado dos cabelos e corpo, todos com a mesma preocupação com a qualidade dos ingredientes e o impacto ambiental.

➨ Contato: (71) 99169-7274

➨ Site: loja-uape.com

3. Avatim Shopping Barra | @avatimlojabarra

divulgação

A Avatim do Shopping Barra é uma marca de cosméticos e itens aromatizantes, que oferece uma ampla variedade de produtos para cuidados para o corpo e com a casa. Os itens vão desde cremes e esfoliantes até água cheirosa para roupas e difusores de ambiente.

Os produtos são desenvolvidos sem testes em animais, sempre com foco na sustentabilidade, utilizando embalagens ecologicamente corretas e praticando ações de responsabilidade social.

A Avatim Shopping Barra também disponibiliza uma comunidade de revendedoras, que são as Revendedoras Avatim (@revendedorasavatim). Elas se tornam parceiras da marca e possuem acesso a treinamentos e suporte para aumentar suas vendas.

Essas revendedoras geralmente trabalham de forma independente e possuem suas próprias estratégias de negócios, mas seguem padrões e diretrizes estabelecidos pela Avatim Shopping Barra para garantir a qualidade dos produtos e a satisfação dos clientes.

➨ Contato: (71) 99999-0451

4. Ewé Alquimias | @ewealquimias

divulgação

A Ewé Alquimias é conhecida pelos produtos de cuidado pessoal, que valorizam os ingredientes naturais.

O catálogo da Ewé inclui água de flor, alfazema bahiana, bálsamo capilar e banho de ervas. Além disso, a marca conta com o diferencial de valorizar as técnicas ancestrais e ensina as pessoas a produzirem seus próprios cosméticos.

Tudo é feito utilizando a mesma maneira ancestral e matérias-primas nacionais, sempre de forma natural e sustentável.

➨ Contato: (71) 98216-4919

➨ Site: www.ewealquimias.com.br/index.php/shop