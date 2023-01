4 séries recentes sobre empreendedorismo para se inspirar

A principal atitude empreendedora é enxergar uma solução para problemas que, muitas vezes, as pessoas sequer percebem que têm. Então, nada mais natural do que procurar no empreendedorismo uma saída para os tempos de dificuldade.

Séries que mostram casos reais ou que utilizam a ficção como metáfora são obras ideais para quem deseja receber dicas, alertas e diversos caminhos dentro desta temática. Conheça tramas criativas e que saem do óbvio, presentes em diversos streamings:



1. Som na Faixa: a História do Spotify

Som na Faixa gira em torno do jovem empreendedor sueco Daniel Ek e seus parceiros, que revolucionaram a indústria musical oferecendo streaming legal e gratuito no mundo todo. É uma história que mostra como ampliar o networking e ter convicções firmes ajuda pessoas comuns a desafiarem a tradição. Eles mudaram a forma como ouvimos música.

➨ Onde assistir: Netflix

➨ Duração por episódio: 50 minutos.

➨ Gênero: Drama

➨ Número de temporadas: 1 temporada

➨ Está finalizada? A série encontra-se completa.

➨ Episódios por temporada: 6 episódios

➨ Ano de lançamento: 2022

➨ Nacionalidade: Suécia



2. Halt and Catch Fire

Uma verdadeira viagem no tempo. Em plena década de 1980, o executivo Lee Pace assume uma empreitada ousada: clonar o primeiro computador pessoal da IBM. Nessa jornada, a série atravessa uma década no mundo da informática, com bastidores que vão desde a criação de navegadores de internet até os sites de busca.

➨ Onde assistir: AMC.

➨ Duração por episódio: 42 minutos.

➨ Gênero: Drama.

➨ Número de temporadas: 4 temporadas.

➨ Está finalizada? A série encontra-se completa.

➨ Episódios por temporada: 10 episódios.

➨ Ano de lançamento: 2014.

➨ Nacionalidade: Estados Unidos.



3. O Código Bill Gates

Em três episódios, a produção promete ser um olhar em primeira mão sobre a mente complexa e o trabalho de uma das personalidades mais importantes da história da tecnologia, mas que agora tenta ter impacto semelhante no mundo como um todo. Associando o presente aos casos do passado para mostrar como o empresário atua no presente, a produção é basicamente um mergulho nos pensamentos do bilionário e em suas lições e ações atuais.

➨ Onde assistir: Netflix.

➨ Duração por episódio: 52 minutos.

➨ Gênero: Documentário televisivo.

➨ Número de temporadas: 4 temporadas.

➨ Está finalizada? A série encontra-se completa.

➨ Episódios por temporada: 3 episódios.

➨ Ano de lançamento: 2019.

➨ Nacionalidade: Estados Unidos.

4. Devs

A trama acompanha Lily Chan, a engenheira de computação que trabalha na Amaya, companhia de tecnologia do Vale do Silício. Quando seu namorado, Sergei, é recrutado para a divisão Devs dessa mesma companhia, ele passa a trabalhar em um projeto misterioso que está no centro da trama. Mas ele desaparece misteriosamente, e Lily decide investigar o caso e o CEO da companhia, Forest, que acredita estar ligado ao sumiço. O mistério se conecta a metáforas sobre inovação e empreendedorismo, enquanto também navega em alertas sociais.

➨ Onde assistir: Star+.

➨ Duração por episódio: 52 minutos.

➨ Gênero: Drama.

➨ Número de temporadas: 1 temporada.

➨ Está finalizada? A série encontra-se completa.

➨ Episódios por temporada: 8 episódios

➨ Ano de lançamento: 2020.

➨ Nacionalidade: Estados Unidos.