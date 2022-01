40 anos da morte de Elis é marcado por documentários e até uma HQ

Em 19 de janeiro de 1982, calou-se para sempre aquela que, para muitos, é ainda a maior voz feminina da história da música brasileira: Elis Regina. A artista morreu aos 36 anos, em razão de uma overdose acidental de uísque, cocaína e tranquilizante.

Para marcar as quatro décadas da morte da estrela, estão sendo preparados diversos produtos, incluindo documentários, coletâneas e especiais na TV. Um desses especiais será apresentado nesta quarta-feira (19), às 23h, no BIS, canal por assinatura do Grupo Globo.

Nele, é a baiana Illy que interpreta as canções da Pimentinha. O programa foi ao ar pela primeira vez em 2019 e inspirou o álbum que Illy lançou em 2020, Te Adorando Pelo Avesso. O repertório inclui releituras de clássicos como O Bêbado e a Equilibrista, Alô, Alô Marciano, Atrás da Porta e Fascinação. O episódio também estará disponível na versão online do canal BIS.

"A voz dela segue ecoando e sempre vai ecoar", diz Illy sobre Elis

Para Illy, Elis segue atual: "A voz dela segue ecoando e sempre vai ecoar. A força, o jeito dela cantar, a intensidade que ela trouxe para a música brasileira é tudo histórico e eterno. Eu e tantas outras cantoras temos seu canto como referência, sua obra como trilha da vida. Esse repertório que cantei no especial é a prova do quanto ela sabia ser atemporal".

A gravadora Warner, que lançou dois álbuns de estúdio da gaúcha - Essa Mulher (1979) e Saudade do Brasil (1980) -, preparou uma nova coletânea, Elis - Essa Saudade, que já está nas plataformas de música. A compilação produzida pelos jornalistas Danilo Casaletti e Renato Vieira tem como base a fase final da carreira da cantora e inclui versões ao vivo de Águas de Março e Madalena, gravadas em 1979 no Festival de Jazz de Montreux.

Para os fãs, a grande atração deve ser a faixa Pequeno Exilado, que Elis gravou para uma participação num disco do também gaúcho Raul Ellwanger. A música jamais foi reeditada e está sendo lançada pela primeira vez em formato digital. O lançamento inclui ainda a última canção gravada por Elis, o bolero Me Deixas Louca, versão de Paulo Coelho para o original de Armando Manzanero. A canção foi registrada no fim de 1981, para a trilha sonora da novela Brilhante.

Aproveitando o lançamento da coletânea, o portal do Itaú Cultural convidou Danilo Casaletti e Renato Vieira para comentar, uma a uma, as 16 canções interpretadas por ela em Elis - Essa Saudade. O material será lançado hoje, no site www.itaucultural.org.br. Vale também visitar o verbete sobre Elis na Enciclopédia Itaú Cultural.

No segundo semestre deste ano, devem ser lançados dois documentários sobre a cantora. O primeiro, da HBO, será dividido em três episódios e terá imagens de arquivo das TVs de países como Bélgica, França, Portugal, México e Alemanha. As cenas são apresentadas cronologicamente e, segundo o jornalista Júlio Maria, do Estadão Conteúdo, o programa será "baseado na narrativa muitas vezes emocionada de João Marcello [Bôscoli, filho de Elis]".

O segundo projeto mostra os bastidores do histórico álbum Elis & Tom, lançado em 1974. O produtor Roberto de Oliveira tem um material bruto de 3h30 em vídeo e mais 4h em áudio. Isso resultará no longa-metragem Elis & Tom - Só Tinha de Ser com Você, do canal Arte 1.

Das homenagens, a mais surpreendente é, sem dúvida o lançamento de uma história em quadrinhos, desenvolvida Gustavo Duarte, 44 anos, que já realizou trabalhos para os estúdios internacionais Marvel e DC Comics. Segundo o autor, não se trata de uma biografia de Elis: "Isso, já fizeram. Meu papel não será o de um biógrafo. O que vou fazer será uma fantasia biográfica", revelou, em entrevista a Júlio Maria.

O livro, em fase de roteirização, terá cerca de 80 páginas e virá em formato europeu, como as publicações Asterix e Tintim. O autor prevê o lançamento para este segundo semestre, ou início de 2023.

Veja entrevista de Elis no programa Jogo da Verdade, na TV Cultura