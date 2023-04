40 construções irregulares ameaçam Terreiro Casa Branca

Após o embargo de uma obra de cinco andares que ameaça a área do Terreiro Casa Branca - Ilê Axé Iá Nassô Ocá, o mais antigo do Brasil, no bairro do Engenho Velho da Federação, a advogada do centro religioso, Isaura Genoveva, afirmou que aguarda os encaminhamentos jurídicos diante da ocorrência. Segundo ela, a casa tem acompanhado a situação pelas redes sociais, mas não recebeu formalmente nenhuma notificação por parte do órgão municipal.

“Nós acompanhamos pelas redes sociais que a prefeitura embargou a obra novamente e que foi demolido o último pavimento e recolhido os materiais, mas a casa não recebeu nenhuma notificação oficial sobre isso nem pelo Iphan [Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional] nem pela prefeitura”, explicou.

Em nota, a pasta informou que a interdição ocorreu após identificar material de construção no local. O órgão ressaltou ainda que a construção já havia sido embargada em setembro de 2022 por não possuir alvará de construção e que vem realizando constantemente fiscalização na área.

Durante coletiva, na manhã desta segunda-feira (3), Isaura denunciou que há pelo menos 40 construções irregulares no entorno do terreiro. As ocorrências são notificadas ao Iphan e cabe ao órgão federal a avaliação dos riscos.

“Então a casa aguarda o retorno para saber se tem risco, se não tem risco de desabamento, de invadir o espaço sagrado do território. Então, na verdade, a casa não tem uma expectativa de ou acha. Os órgãos públicos, o Iphan, que dizem o que está acontecendo, que põe em risco a comunidade”, diz a advogada.