412 mil doses de vacinas contra varíola do macaco chegam a Bahia

A Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) confirmou a chegada de 412 mil doses da vacina contra a Monkeypox, também conhecida como varíola dos macacos. Segundo a pasta, as doses começam a ser distribuídas pelo estado amanhã (14), mas ainda não há previsão de início da vacinação.

O primeiro registro da doença fora do continente africano aconteceu em maio de 2022, quando o primeiro paciente foi diagnosticado no Reino Unido. No Brasil, o primeiro caso confirmado foi em um paciente de 41 anos, que viajou à Espanha e foi diagnosticado com a doença no dia 8 de junho de 2022, em São Paulo.

Na Bahia, o primeiro caso de varíola dos macacos foi confirmado em Salvador, no dia 13 de julho. Desde então, o estado tem 154 casos confirmados, 2.282 descartados, 36 prováveis e 413 suspeitos.

A doença, também chamada de monkeypox, é uma zoonose viral que se assemelha à varíola humana, erradicada em 1980. Ela tem sintomas como febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, adenomegalia, calafrios e exaustão.

A infecção é autolimitada com sintomas que duram de 2 a 4 semanas, podendo ser dividida em dois períodos: invasão, que dura entre 0 e 5 dias, com febre, cefaleia, mialgia, dor das costas e astenia intensa. A erupção cutânea começa entre 1 e 3 dias após o aparecimento da febre e tem características clínicas semelhantes com varicela ou sífilis, com diferença na evolução uniforme das lesões.