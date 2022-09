4ª edição do Paralela Gastrô acontece no Shopping Paralela

O Shopping Paralela realiza a 4ª edição do Paralela Gastrô – Um Mundo para Saborear. O circuito gastronômico acontece até o dia 25 deste mês de setembro, envolvendo restaurantes com cardápios especiais e campanha promocional em parceria com a Stella Artois. Na compra de dois menus mais R$ 15,o cliente leva para casa um kit Stella, com cálice exclusivo e cerveja de 330ml. A promoção é limitada a três kits por CPF e o Balcão de troca de notas fiscais fica no piso L2, ao lado da loja N’Black.

Os restaurantes participantes servem refeição completa, entrada, prato principal e sobremesa, por preço fixo de R$49,90. A refeição na praça de alimentação, composta por prato principal e bebida, custa R$ 27,90, e a sobremesa, um café e um doce, nas cafeterias do shopping, tem preço de R$ 12,90.

Participam do Paralela Gastrô, James Stackhouse, Five, Pereira Café, Cazolla, Baby Beef, Sal & Brasa, Meu Chapa, Cia do Churrasco, Spoleto, Sal e Brasa, Divino Fogão, Parmaggio, Formaggio, Oriente Fast, Carambola, Cazolla, B-Burguer, Bobs, Subway, Vila Açaí Havanna, Kopenhagen, Abias Café, Seven Café, Croasonho, Cacau Show, Sr. Brownie, Mr. Pretzel, Contém Curros, Okaberry. As opções de menus podem ser conferidas no site do shopping..

SERVIÇO - 4ª edição do Paralela Gastrô | Shopping Paralela, até 25 de setembro | O Shopping Paralela funciona de segunda a sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 21h (praça de alimentação), e 13h às 21h (lojas).