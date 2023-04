5 aplicativos confiáveis e gratuitos para conseguir descontos e sanar dívidas

Os juros básicos da economia continuam em 13,75% ao ano, o que dificulta a vida dos brasileiros que fazem empréstimos ou que estão com dívidas, e acabam obtendo altas parcelas para pagar. Além disso, de acordo com dados do Banco Central do Brasil, em fevereiro de 2023, a taxa média de juros para empréstimos pessoais no país foi de 53,9%/ano.

Para fugir desta realidade e conseguir parcelas reduzidas ou, até, menos dor no bolso através de descontos gerais, conheça aplicativos confiáveis que estão mudando vidas:

1. Konsi | Reduções de taxas e parcelas | @konsi.app

O aplicativo Konsi gera reduções de juros e melhores condições de parcelamentos, mesmo para dívidas e empréstimos já existentes. Além de obterem portabilidade entre bancos, para as reduções, os usuários podem, até, ganhar retornos financeiros enquanto sanam as suas dívidas.

Já são mais de 40 mil usuários satisfeitos na plataforma Konsi, como é o caso de Alex Sandro, 44 anos, servidor público do Governo de São Paulo, que teve as suas parcelas de R$ 2.216,84 reduzidas para R$ 1.898,62 graças ao aplicativo – uma economia total de de R$ 23.548,28 para ele. O algoritmo simula múltiplas operações com foco em trazer o melhor cenário para o cliente e em acabar com burocracias.

Desde o seu lançamento, o aplicativo já intermediou mais de 26,8 milhões em operações bancárias e já economizou mais de R$ 500.000 dos bolsos dos baianos. O CEO da Konsi, Paulo Fontes, afirma que a empresa não cobra nada dos usuários e recebe apenas do banco que oferece a melhor opção ao público, em uma relação de ganha-ganha. Com mais de 1.800 operações realizadas na Bahia, a Konsi está expandindo seus serviços para outras regiões do país.

2. Preço da Hora Bahia | Para encontrar os melhores preços de produtos na Bahia

O Preço da Hora Bahia foi uma iniciativa do governo, por meio do Ministério da Fazenda, para proporcionar à população uma ferramenta que ajude a todos na hora de economizar em suas compras. O app permite que os cidadãos conheçam os preços recentes de mais de 500 mil produtos comercializados em toda a Bahia.

Uma grande novidade do aplicativo na nova versão é a função "Melhor hora", que informa sobre a movimentação do supermercado durante o dia por meio de um gráfico, para que o consumidor possa planejar e ir ao estabelecimento no horário em que houver menos movimento e evite filas e aglomeração.

“Se você sabe onde está o menor preço, pode economizar. E o aplicativo foi criado com o objetivo de ajudar os baianos de todos os municípios a comprar melhor”, disse Jadson Bittencourt, diretor de Produção de Informações do ministro. Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA).

A ferramenta tem sido amplamente utilizada e os usuários estão constantemente dando sugestões de melhorias. Uma delas é agilizar o processo de busca por produtos populares, o que foi implementado na nova versão.

Nem o consumidor e nem o comerciante precisam fazer qualquer tipo de cadastro, basta emitir os crachás que cumprem a obrigação tributária, executar o documento fiscal e este arquivo fica imediatamente disponível.

3. Serasa Consumidor | Para checar o seu nome e sanar problemas | @serasa

O aplicativo Serasa Consumidor oferece uma maneira fácil e gratuita para que o usuário verifique se o seu nome está "sujo" e oferece a possibilidade resolução caso exista o problema. Além disso, o app permite que o usuário entre em contato com as empresas devedoras, fornecendo informações para a renegociação da dívida. Algumas empresas ainda disponibilizam boletos de pagamento através do app.

O SerasaConsumidor também oferece uma opção de monitoramento do CPF, análise de Score, e envio de relatórios e alertas de consultas feitas em seu nome. Essa funcionalidade é uma excelente ferramenta para se prevenir contra fraudes, possibilitando que o usuário esteja sempre ciente de quaisquer movimentações suspeitas em sua conta. Com a ajuda do app, é possível estar sempre atento às suas finanças.

4. Fies Caixa | Para dívidas estudantis | @caixa

A Caixa Econômica Federal acaba de anunciar uma nova ferramenta para auxiliar a renegociação de dívidas de estudantes que contrataram o Financiamento Estudantil (Fies). Trata-se do aplicativo Fies Caixa, que possibilitará o refinanciamento de parcelas atrasadas com descontos de até 99%.

O app oferece aos estudantes acesso às informações dos seus contratos, permitindo que verifiquem se seus financiamentos estão aptos para renegociação, simulem opções e escolham aquelas que melhor se encaixem em seu perfil financeiro. Além disso, os usuários do Fies Caixa também poderão verificar o status de suas negociações e gerar boletos.

5. Dívida Aberta | Checagem de débitos | @governodobrasil

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) desenvolveu o aplicativo Dívida Aberta, que tem como finalidade apresentar a lista de devedores inscritos em dívida ativa da União ou do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) que se encontram em situação irregular.

A situação irregular refere-se aos débitos que estão em processo de cobrança por parte da PGFN junto ao devedor. Por outro lado, as dívidas em situação regular são aquelas cujos valores foram parcelados, garantidos, suspensos por decisão judicial ou que estão em fase de negociação entre a PGFN e o contribuinte.

O aplicativo Dívida Aberta permite ao consumidor, a partir da leitura do QR Code das notas fiscais emitidas, conferir se a empresa possui débitos em dívida ativa em situação irregular.