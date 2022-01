5 canais do Youtube para acompanhar o BBB22 fora da TV

O BBB22 começou nesta semana e já está movimentando a internet. Além de acompanhar o reality pela TV, muitos youtubers investem em conteúdo sobre o programa. Seja comentando os acontecimentos e curiosidades sobre os participantes ou fazendo análises, esses criadores alimentam seus canais com vídeos e lives para que o público fique por dentro de tudo em tempo real.

Confira 5 canais do Youtube para ficar por dentro de tudo que acontece no BBB nos próximos meses:

1. WebTV Brasileira

Tati Martins e Marcelo Carlos já são referência em conteúdo ao vivo e engajamento de comunidade no Youtube e comentarão o BBB 22 ao vivo, de segunda a segunda, depois do programa na TV.

2. Já contei? Por Ju Nogueira

Ju Nogueira faz uma cobertura completa do BBB em tempo real, com novos vídeos todos os dias, seus mais de 1 milhão de inscritos acompanham todas as novidades, curiosidades e acontecimentos sobre o reality.

3. Diva Depressão

O casal de influenciadores digitais Eduardo Martini Camargo e Filipe José Oliveira comanda um dos maiores canais de entretenimento e humor ácido do Brasil, o Diva Depressão. Com vídeos novos às segundas, quartas e sextas, os amantes de BBB podem esperar dar boas risadas com o reality neste canal.

4. Virou Festa

No ar desde 2016, o canal do Tiago Fabri e Alexandre Duarte traz conteúdo sobre entretenimento, televisão, famosos e momentos épicos dos anos 90 e 2000. A dupla já começou a comentar o BBB22 em seus vídeos.

5. Te Conto! É Eita Atrás de Eita!

Ana Nogueira vai contar tudo que os amantes de BBB precisam saber sobre o reality. Ao vivo todos os dias, a apresentadora comenta os mais importantes acontecimentos dentro da casa e no universo que rodeia o programa.