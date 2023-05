5 empresários baianos que estão dominando o Brasil

Novo modelo de check-up para a saúde das mulheres, agência diferenciada de viagens, aplicativos que quebram barreiras, salão de beleza que fortalece a cultura e muitos outros formatos se misturam nesta seleção. Essas mulheres e esses homens são donos de negócios que superaram todas as dificuldades e estão levando a Bahia para o Brasil através das suas marcas poderosas. Conheça cada um deles, sem ordem de preferências:

1. Sauanne Bispo | @sauannebispo

Sauanne Bispo (divulgação)

Desde a infância, Sauanne Bispo foi ensinada a valorizar a história e a cultura negra. No entanto, ela ficava perplexa com a baixa demanda dos estudantes brasileiros em relação ao tema. Com o intuito de expandir os horizontes do público e oferecer pacotes de intercâmbio mais acessíveis, Sauanne criou a Go Diáspora, uma agência de intercâmbio especializada em destinos da diáspora africana, que inclui países da África, Caribe e América do Sul.

Ao combinar preços mais baixos com a celebração da cultura negra, a Go Diáspora procura preencher uma lacuna com opções como a do serviço de compartilhamento de casas, chamado Diáspora.Black.

2. Filipe Martins | @filipemartins01

Filipe Martins (divulgação)

Um menino do interior da Bahia, que nunca tinha ouvido falar sobre Uber ou 99 Táxi, superou todas as expectativas quando criou um aplicativo milionário, o @giross.app, que hoje alcança todo o Brasil e atende marcas como Drogasil e Subway.

Filipe Martins, agora com 28 anos, veio de Brumado, onde não havia a tecnologia do delivery ou aplicativos de transporte. Sem oportunidades para criar o próprio negócio e trabalhando na oficina do pai para ajudar a família, ele seguiu encantado com a ideia de usar a inovação para resolver um problema. Foi então que Martins, sem aportes financeiros, utilizou o networking e muito planejamento para colocar em prática a sua ideia: um delivery com taxas mais baixas para a marca e para o público, além de oferecer também transporte de pessoas por motos.

Mas ele não imaginava que hoje estaria nos principais rankings de empreendedorismo do Brasil, além de ter o aplicativo em mais de 160 cidades do Brasil, com mais de 30 mil motoboys, um faturamento de mais de R$ 6 milhões em 2022 e com previsão de R$ 25 milhões para 2024.

3. Anna Paola Noya Gatto | @dra.annapaolagatto

Anna Paola Gatto (divulgação)

Mastologista baiana renomada, a dra. Anna Paola Noya Gatto já era pioneira em muitos aspectos: foi a primeira mulher a criar ações gratuitas para o Outubro Rosa e uma das primeiras baianas a se especializar em Medicina da Prevenção. Mas a profissional não parou por aí. Ela fundou a Clínica da Mulher, que seguiu recebendo inovações nos seus mais de 30 anos de existência, e está se destacando no Brasil por criar um novo modelo de check-up para as pacientes.

Com Check-up da Mulher por Faixa Etária, as pacientes fazem todos os exames em um único turno, no mesmo local, de uma só vez, e saem de lá com todos os resultados. Nada de esperas, nada demoras. São consultas e exames que vão desde a Mamografia Digital e Ultrassonografia geral até doppler e vascular.

Além disso, a Clínica da Mulher também oferece o programa Cuidado por Especialidade, desenvolvido para acompanhamento de patologias crônicas ou novos sintomas. Nesse programa, as pacientes escolhem a especialidade médica desejada e recebem consultas e exames relacionados em um único turno, obtendo resultados e orientações imediatas.

Dra. Anna acumula pacientes que também se encantam não apenas pelo local e pelo seu formato rápido e diferenciado, mas também pelo seu atendimento como mastologista, que se mistura com a medicina anti-aging.

4. Negra Jhô | @negrajho

Negra Jhô (divulgação)

Jhô é conhecida por criar penteados e turbantes para muitas personalidades brasileiras, incluindo Carlinhos Brown, Xuxa Meneghel, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Gilberto Gil, Carla Perez e Lázaro Ramos.

Em seu salão, a empresária oferece uma ampla gama de serviços de beleza, estética e bem-estar. Isso inclui tranças de diversos estilos, penteados afros, lavagem e hidratação capilar, manicure/pedicure, design de sobrancelhas, spa para os pés, maquiagem, turbantes, depilação e massagem corporal.

Além dos serviços, o espaço também conta com uma vitrine que exibe produtos de beleza e acessórios para cabelo, rosto e corpo. No local, são realizados eventos como apresentações musicais, palestras, cursos e oficinas, com foco nas temáticas da beleza negra, artesanato, autoestima e saúde da mulher.

5. Fundadores do Konsi | @konsi.app

Os sócios do Konsi (divulgação)

Os amigos e empresários baianos Rodrigo Fontes, 34 anos, Paulo Fontes, 36 anos, Rafael Seixas, 37 anos, e Bruno Barreto, 37 anos, tiveram uma ideia que está mudando o mercado de empréstimos em todo o Brasil. Agora sócios, eles criaram o aplicativo Konsi (@konsi.app), que causa reduções de juros e melhores condições de parcelamentos, mesmo para dívidas e empréstimos já existentes. Tudo isto sem nenhum custo extra para os cidadãos brasileiros.

O app já domina em São Paulo e na Bahia. Além de novos créditos, é possível simular e contratar operações de portabilidade com revisão dos juros para reduzir as parcelas das operações antigas ou ainda transformar a economia em um "troco" (nova retirada de valores sem aumentar o valor da parcela).

Os beneficiários do INSS também podem aproveitar. De acordo com a Sicoob Coopernapi, houve um aumento de 20% na demanda de empréstimos consignados do INSS entre aposentados. Reginaldo, aposentado de 71 anos, teve uma redução de R$ 20 mil graças ao app. “Após me certificar de que era confiável, contratei a portabilidade e a minha parcela teve redução de R$ 234. Tive R$ 20 mil de economia no total”, exclama.

O blog www.konsi.com.br/blog também orienta sobre como ficar longe de "pegadinhas" e golpes.