5 espaços culturais para respirar arte na Bahia

1. Ateliê Terra Cozida | @atelieterracozida

Com foco em cerâmica e modelagens diversas com argila, a Ateliê Terra Cozida, regida pela artista plástica soteropolitana Dalva Bonfim, conta com cursos de modelagem livre, escultura e outros tipos de produções com barro.

Ateliê Terra (divulgação)

O curso básico, com um mês de duração, acontece semanalmente. Através do perfil de Instagram dele, além de conferir produções dos alunos, é possível ainda fazer encomendas de obras feitas pela profissional. São divulgados vídeos e fotos com itens diversos, que vão desde utilitários, como pratos e porta-jóias, até produtos decorativos.

➨ Para diversas faixas etárias.

➨ Faixa de preço: a partir de R$ 260 por mês (para o curso básico de modelagem livre com argila).

➨ Telefone: (71) 3495-3520

➨ Endereço: Alameda Caetité, 29 - Rio Vermelho, 41940-070

2. AURISOM Loja | @aurisom_comercio_de_discos

Na era do streaming, a maioria das pessoas consome música através da internet. Entretanto, ainda há quem goste de comprar os CDs físicos “modernos” ou os clássicos LPs.

É para atender esses clientes que a Aurisom abre as portas de segunda à sábado no centro histórico de Salvador. Localizada na Praça da Sé, essa loja trabalha com CDs, DVDs e discos de vinil novos, usados e importados desde 1975.

Aurisom (divulgação)

Além de só funcionar em Salvador, a Aurisom também entrega para todo o Brasil. Mas, sem dúvida, a experiência presencial é ainda mais enriquecedora. Afinal, o Pelourinho transpira ritmo e musicalidade.

➨ Endereço: Praça da Sé, 22 – Centro

➨ Telefone: (71) 3322.6893

➨ Horário: De segunda a sexta das 8h às 18h e aos sábados das 8h às 14h

3. O Coliseu | @restauranteocoliseu

O restaurante O Coliseu tem a missão de oferecer serviços de alta qualidade no segmento gastronômico aliado a trabalhos artísticos como shows e exposições que retratam a cultura baiana. O início de cada apresentação é marcado por um ritual de limpeza e preparação do ambiente, que recebe o nome de Padê.

O Coliseu (divulgação)

☌ No site, O Coliseu divulga em sua galeria fotos da inauguração, no ano de 1999, com a presença de celebridades como Adriana Galisteu, Daniela Mercury, Matheus Nachtergaele, Gilberto Gil e Fernanda Montenegro.

O cardápio especial do restaurante é tipicamente baiano. Moqueca de peixe, bobó de camarão, rabada com legumes e feijoada. Além de saladas, massas e acompanhamentos, como vatapá, caruru, acarajé, purê e arroz. O restaurante também oferece Buffet Degustação e À La Carte com 200 lugares.

➨ Endereço: Cruzeiro do São Francisco, 9/13, Pelourinho. Bahia, Brazil. 4020-280.

➨ Horário de funcionamento: Almoço segunda à sábado das 12h às 16h e Jantar exclusivamente com reservas das 19h às 22h.

➨ Telefone: (71) 3321-698 | (71) 332-5585 | (71) 98876-1011 | (71) 98633-8150.

4. Companhia da Pintura | @companhiadapintura

Pintura em tela, mangá, desenho artístico e arte infantil são os principais cursos da Companhia da Pintura. O espaço fecha turmas com o máximo de oito alunos, visando acompanhamentos mais personalizados. Com uma aula semanal de duas horas por mês, os cursos costumam ter um ano de duração.

Companhia da Pintura (divulgação)

O material necessário para as aulas ficam disponíveis no próprio ambiente e, além do fazer artístico, a Companhia tem como mote dos cursos a inclusão da arteterapia, na qual a arte não é apenas um aprendizado, mas também uma forma de autoconhecimento e potencialização da criatividade para outros âmbitos.

No perfil de Instagram, é possível visualizar obras resultantes das aulas, servindo como meio não somente para quem tem interesse em fazê-las, mas para quem deseja descobrir novas belas artes. Um outra dica para quem quer entrar no universo das ilustrações e pinturas, é conhecer a Casa 149.

➨ Para diversas faixas etárias.

➨ Faixa de preço: R$ 260 por mês + R$ 60 da matrícula | Todos os valores estão no site oficial.

➨ Telefone: (71) 99673-1325

➨ Endereço: Av. Manoel Dias da Silva, 936 - sl 106 - Pituba, 41830-001

5. The Comedy House | @thecomedyhouseoficial

Inaugurada em 05 de novembro de 2020, The Comedy House é a primeira casa de comédia da capital baiana. O local é voltado exclusivamente para apresentações humorísticas e conta com diversas formas de atuação, como os monólogos e as noites de personagens e improviso. O carro-chefe, no entanto, é o Stand-up Comedy. O objetivo do espaço é incentivar a cultura do gênero na cidade, além de dar oportunidade para novos comediantes.

The Comedy (divulgação)

Além das apresentações, o ambiente foge dos espaços convencionais e a plateia assiste tudo das mesas e cadeiras de um bar e restaurante. Assim, o público desfruta também de boas bebidas e comidas, coisa que não é permitida dentro de uma casa de espetáculo convencional.

A decoração é diferenciada, com toques de pequenos teatros de rua e bistrô intimista. O local segue todo o protocolo de segurança para manter os cuidados necessários à saúde de todos. Medição de temperatura, uso obrigatório de máscaras e outros aspectos estão inclusos na rotina.

➨ Local: Rua Conselheiro Pedro Luiz, 117, Rio Vermelho

➨ Horário: De quarta a domingo das 16h às 00h.

➨ Valor: De R$ 20 a R$ 35.

➨ Contato: (71) 99922-9702.