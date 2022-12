5 estilos de espumantes brasileiros para o Réveillon

Por aqui temos fé de que 2023 será um ano melhor para os brasileiros. E para celebrar a virada do ano com otimismo e uma dose a mais de superstição, é preciso ter na taça um bom exemplar de espumante nacional.

Cada vez mais consolidadas, as borbulhas do Brasil chegaram a alcançar 30,3 milhões de litros comercializados no mercado interno entre os meses de janeiro e dezembro de 2021. Esse montante corresponde a cerca de 40% a mais que no mesmo período do ano anterior.

O sabor e a diversidade das bebidas, que podem e devem ser consumidas ao longo de todo o ano, vêm contribuindo positivamente para esse crescimento nas vendas. Há centenas de opções mais leves, mais complexas, mais baratas, mais sofisticadas e até bem doces, todas com muita qualidade.

Para escolher o estilo que mais combina com seu paladar, confira uma lista com excelentes espumantes brasileiros para o brinde da meia noite!

Moscatel

Divulgação

Um espumante naturalmente doce, frutado, com borbulhas grandes e de excelente acidez. Em seu preparo, uvas da família Moscato passam por somente uma fermentação incompleta — um método criado na Itália e conhecido como Asti. Assim, o borbulhante mantém a doçura natural das uvas. São a pedida para quem está começando ou para harmonizar com sobremesas.

O que beber

Ponto Neto Live Celebration Moscatel (R$ 40) — De coloração cristalina e coloração amarela de tons esverdeados, perlage fino e persistente, tem intenso aroma frutado, acompanhado por notas de flores brancas e uma delicada nuance de erva doce. No paladar é leve e frutado. Sua elegante acidez permite um bom equilíbrio com o generoso teor de açúcar. O final de boca é delicadamente doce, remetendo ao aroma frutado.

Charmat / Tanque

Os espumantes desta categoria têm, em geral, um perfil mais frutado e leve. É o método de grande parte dos espumantes brasileiros e, também, dos Proseccos. Em sua elaboração, passa por duas fermentações; sendo a segunda em tanques selados de inox. Podem ser bem secos (nature) ou bem doces, simples ou complexos, dependendo do tempo que o vinho fica em contato com as leveduras da segunda fermentação em tanque.

O que beber

Rio Sol Brut Branco (R$ 45) | Do Vale do São Francisco, este espumante é feito com um corte de Syrah e Arinto. Límpido, com coloração amarelo-palha e perlage fina, tem aroma de flores brancas e frutas cítricas. Na boca é cremoso, com acidez média a alta e boa persistência.

Espumante Courmayeur Quintessencial Cuvée Rosé Extra Brut (R$ 99) | Feito na Serra Gaúcha com a variedade Pinot Noir, este espumante de coloração salmão traz aromas de ameixa, frutas vermelhas, morango, manteiga, pão, mel e amêndoas. No paladar é complexo e intenso.

Anima Thera Brut (R$ 117) | Elaborado em Santa Catarina, este espumante é elaborado com 100% de Chardonnay. De coloração amarelo palha claro, traz aromas de frutas de polpa branca e frutas cítricas, como carambola e uva verde, com notas florais. Na boca é frutado e persistente.

Chandon Blanc de Noir Extra Brut (R$ 120) | Feito em Encruzilhada do Sul (RS), este espumante traz notas de morango e amora, nectarina, amêndoas, sutis notas de especiarias como pimenta rosa. No paladar é leve, frutado, macio no paladar, com acidez vibrante, refrescante, final longo e agradável.

Champenoise / Tradicional

Foto: Divulgação

São normalmente mais encorpados, complexos e cremosos que os anteriores; com nuances frutadas e florais em conjunto com aromas de frutas secas, panificação e mel. É o método usado em Champagne e consiste em fazer uma segunda fermentação das uvas na garrafa, que ficam em contato com leveduras por meses ou anos. Neste método, as leveduras são retiradas antes da venda. Podem ser bem doces ou bem secos.

O que beber

Audace Irradia Rosé Brut (R$ 95) | Elaborado com Sangiovese e Pinot Noir na Serra Gaúcha,, apresenta cor rosa claro, brilhante, borbulhas finas e persistentes. No nariz tem frutas vermelhas, brioche, fruta cristalizada, avelã, nozes e notas de jasmim. Na boca é cremoso, elegante e untuoso, com estrutura equilibrada pela acidez.

Casa Valduga 130 Brut (R$ 139) | Feito com as uvas Chardonnay e Pinot Noir, é límpido e brilhante, de coloração amarelo palha e fascinante perlage. Tem bouquet sofisticado e intenso de frutas maduras como abacaxi e pera, perfeitamente aliado às delicadas notas de frutos secos e tostados, resultantes dos 36 meses de maturação sobre as borras. No paladar é cremoso e amplo, com retrogosto de frutas secas e pão tostado.

Sur Lie

Divulgação

"Sur lie" é um termo em francês em que significa sobre as borras/leveduras. O método é uma variação do método Champenoise em que as leveduras são mantidas na garrafa que chega ao mercado, promovendo uma evolução constante do vinho. A decisão pelo tempo de maturação é de quem bebe. São mais turvos, encorpados, deliciosos e com bom potencial de guarda. Para maior limpidez, devem ser gelados em pé por 12h antes do consumo. São secos.

O que beber

Cave Amadeu Rústico Nature Sur Lie (R$ 109) | Elaborado em Pinto Bandeira (RS), apresenta uma bela coloração cereja claro, boa formação de espuma na taça e excelente perlage. Seus aromas lembram frutas vermelhas com toque de especiarias. Na boca tem acidez vibrante, bom volume e persistência.

Otto Sur Lie (R$ 190) | Elaborado com uvas da Serra Gaúcha, tem coloração amarelo palha com reflexos dourados, turvo devido às leveduras presentes, perlage fina e persistente. No nariz traz aromas de frutas brancas cítricas, abacaxi e maçã e um toque floral. No palato é muito fresco, com ótima estrutura, marcante, vibrante na acidez, ótima e larga persistência.

Frisantes (por que não?)

Divulgação

Frisantes são vinhos com cerca de metade do gás dos espumantes, elaborados com somente uma fermentação em tanque. Têm bolhas mais delicadas e pouco persistentes, mas bastante refrescantes. São quase sempre bem frutados, adocicados, frescos e com teor alcoólico mais baixo.

O que beber

Tropical Frisante Branco (R$ 30) | De Pernambuco, este vinho de Moscato Itália tem cor amarelo claro com reflexos esverdeados e leve perlage. Apresenta intensos aromas florais como rosa e jasmim; e frutados como manga e melão. É naturalmente doce e tem apenas 35g/L de açúcar residual.