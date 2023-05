5 filmes nacionais emocionantes sobre a relação de mãe e filho(a) 

Confira títulos de comédia, suspense, mistério ou drama que emocionam pela força dos relacionamentos de mães com os seus filhos. Prepare o coração e escolha um para conferir com a família neste Dia das Mães:

1. Fala Sério, Mãe

Uma trama mais leve, porém tocante. Ângela Cristina está enfrentando um dos maiores desafios da vida: guiar sua filha adolescente, Maria de Lourdes, por uma montanha-russa de emoções, medos, frustrações e queixas. Enquanto tenta equilibrar o cuidado e a proteção, Malu, como prefere ser chamada, é teimosa e lida com o conservadorismo de sua mãe, que a deixa insatisfeita. Juntas, mãe e filha descobrem como navegar essa fase complexa da vida, lidando com conflitos e aprendendo a se entender melhor. Não espere uma comédia pastelão. Chorei em muitas cenas.

LEIA TAMBÉM: crítica completa sobre o filme

Onde assistir: Globoplay | Ano: 2017 | Gênero: Comédia | Duração: 1h 19m

2. As Mães de Chico Xavier

Ruth, Elisa e Lara estão lidando os momentos mais difíceis de suas vidas. Ruth luta para ajudar seu filho adolescente, que enfrenta problemas com drogas, enquanto Elisa tenta compensar a ausência do marido dando atenção total ao filho Theo. Por sua vez, Lara é uma professora que se vê diante de um dilema com sua gravidez indesejada. Cada uma por motivos pessoais distintos, elas decidem buscar ajuda com o médium Chico Xavier. Em meio às suas incertezas e angústias, essas mulheres se encontram e descobrem que a fé pode ser uma ferramenta poderosa para ajudá-las a enfrentar seus desafios. Independente das suas crenças, este filme pode acalentar o coração enquanto traz reflexões sobre culpa, medos e acertos da maternidade. Emocionante.

Onde assistir: Globoplay e Netflix | Ano: 2011 | Gênero: Drama | Duração: 1h 48m

3. Pureza

O enredo do filme é baseado em uma história real, centrada em Pureza Lopes Loyola, mãe solteira que vive com seu filho Abel em uma pobre região do Maranhão. Insatisfeito com a vida que leva, Abel decide deixar a cidade para trabalhar em um famoso garimpo, prometendo uma vida melhor para sua mãe. Depois de meses sem notícias do filho, Pureza decide partir em busca dele. Durante sua jornada, ela encontra uma fazenda que utiliza um sistema de aliciamento e cárcere de trabalhadores rurais, numa modalidade análoga à escravidão. Continuando sua busca pelo filho, ela acaba trabalhando na fazenda, onde testemunha o tratamento brutal dos empregados e o desmatamento ilegal de florestas. Em meio a uma batalha contra um sistema poderoso e perverso, essa mulher determinada luta com coragem e fé inabalável, enfrentando todos os obstáculos em sua jornada, sempre com a esperança de encontrar seu filho. Para quem quer uma trama mais repleta de críticas sociais e tensão, esta é a pedida ideal.

Onde assistir: Globoplay | Ano: 2022 | Gênero: Drama/Biografia | Duração: 1h 41m

4. Doce de Mãe

Dona Picucha é uma viúva de 85 anos que conta com a ajuda da empregada Zaida há mais de 27 anos. Sempre bem-humorada, apaixonada por samba e culinária, a adorável Picucha reúne seus filhos - Silvio, Elaine, Suzana e Fernando - para informá-los que Zaida vai se casar e deixar o emprego. Embora seus filhos estejam preocupados, a senhora vê a oportunidade de encontrar uma nova liberdade.

Onde assistir: Globoplay | Ano: 2012 | Gênero: Comédia dramática | Duração: 1h 10m

5. Como Nossos Pais

Rosa, uma mulher de 38 anos, está passando por uma fase peculiar em sua vida, repleta de conflitos pessoais e geracionais. Ela se vê diante do desafio de equilibrar sua jornada como mãe de suas filhas, perseguir seus sonhos e objetivos profissionais, além de lidar com as dificuldades de seu casamento. Ao mesmo tempo, Rosa continua sendo filha de sua mãe, Clarice, o que traz à tona uma relação carregada de traumas e que precisa, agora, de pratos limpos.

Onde assistir: Prime Video | Ano: 2017 | Gênero: Drama | Duração: 1h 46m

Extra - Minha Mãe é Uma Peça: Dona Hermínia é uma mulher de meia idade, divorciada de seu marido, que a deixou por uma mulher mais jovem. Hiperativa, ela continua a se intrometer na vida de seus filhos, Marcelina e Juliano, sem perceber que já estão crescidos. Um dia, após descobrir que eles a consideram chata, ela decide sair de casa sem avisar, deixando todos preocupados com seu paradeiro. Mal sabem eles que a mãe foi visitar a querida tia Zélia para desabafar sobre suas dificuldades e relembrar os bons tempos do passado.

Onde assistir: Globoplay | Ano: 2013 | Gênero: Comédia | Duração: 1h 25m