5 indicações de TVs para ficar de olho em 2021 de acordo com o Promobit

Comprar uma nova TV não é uma tarefa tão simples, afinal, são diversos os modelos e funcionalidades disponíveis no mercado. Televisores são aparelhos que dependem de um certo investimento financeiro, mas não é toda TV em promoção que vale a pena. Para o barato não sair caro, é importante estudar e analisar as diferentes opções antes de concluir uma compra para não ter erro.

Para facilitar o processo, o Promobit preparou uma lista com alguns modelos de TV que eles recomendam por sua qualidade e que devem aparecer em promoção durante o ano.

Sobre o Promobit

Maior comunidade de descontos da internet, com mais de 1,5 milhão de membros, o Promobit reúne em um só lugar as melhores promoções da internet, mas apenas de lojas seguras. A plataforma foi criada em 2014 para que os consumidores pudessem ter certeza de que estão aproveitando uma promoção de verdade, com menor preço histórico, principalmente em datas como a Black Friday.

Além de promoções novas todos os dias, o Promobit reúne cupons de desconto para ajudar os membros da comunidade a economizarem ainda mais.

5 TVs para ficar de olho segundo o Promobit

Samsung Q60T

A lista de TVs para ficar e de olho no Promobit, a Samsung Q60T é um excelente modelo, com ótimos custo-benefício. Embora não seja a melhor TV do momento, a Q60T possui uma boa relação entre funcionalidades e preço baixo. Sua tela é de QLED, com taxa de atualização de 60 Hz. O sistema operacional desse modelo é o Tizen, que conta com os principais aplicativos e uma interface fluída e de fácil utilização. A Q60T também possui compatibilidade com os assistentes Bixby e Alexa, que podem ser acessados por meio do controle remoto.

LG CX

Considerada como uma das melhores 2020, a TV LG CX conta com tela OLED com taxa de atualização de 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, sistema operacional webOS fluído e controle Smart Magic. Esse modelo é compatível com assistentes virtuais como Google Assistente e Alexa, além de também ser indicada para games, já que possui 4 entradas HDMI 2.1 e compatibilidade com as tecnologias dos consoles da nova geração.

Sony A9GA

Sony A9G é uma TV com qualidade sonora acima da média, pois conta com 50W de potência que são capazes de preencher qualquer ambiente. A tecnologia de emissão de áudio pela tela do aparelho é um diferencial que faz com que o som seja distribuído de acordo com o que está se passando em tela. E esses não são os únicos pontos positivos da A9G, já que essa TV também possui a mais alta tecnologia em tela OLED, com função HDR. O sistema operacional é o Android TV, que possui Google Assistente e função Chromecast integrada.

TCL C715

A TCL C715 é uma TV QLED da marca chinesa com um excelente custo-benefício, devido ao seu preço acessível e recursos interessantes, como micro dimming, que ajusta o brilho por zonas da tela para aperfeiçoar o contraste. Além disso, essa TV tem HDR, Dolby Vision e Dolby Atmos, e também utiliza como sistema operacional o Android TV.

Samsung Q80T

A Samsung Q80T é o modelo ideal para gamers, pois conta com entradas HDMI 2.1, resolução 4K e outros recursos excelentes para o melhor desempenho em todos os jogos, como otimização de luz para ambientes escuros e Freesync, com suporte a taxa de atualização variável.