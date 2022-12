5 locais para fazer aulas artísticas em Salvador: da música à pintura

Escrever sempre foi a minha terapia principal, e meio para entender o mundo interior e exterior. Mas, se de louco, médico e poeta todo mundo tem um pouco, essa parte da poesia não precisa ser descoberta somente através do papel. Aulas musicais ou cursos de desenhos são algumas das outras formas de colocar para fora o artista que existe em si e de encontrar uma porta para um melhor autoconhecimento.

Como na capital baiana não faltam opções de espaços com cursos artísticos diversos,conheça locais da capital baiana para fazer aulas criativas que vão desde a escrita até a música e desde a comunicação até a pintura:

1. Academia de Música Fabio Maka | @academiademusicafabiomaka

(divulgação)

A academia é focada em aulas personalizadas para cada aluno. Com possibilidades individuais ou em grupos, as opções vão desde canto, violão e piano até guitarra, bateria e outros instrumentos. Tudo é feito para diferentes idades e níveis (da infância aos adultos), com modernidade e ferramentas musicais disponíveis para os aprendizes.

A escola de música inclui metologias inovadoras e professores com vastas experiências. É possível também fazer as aulas de forma online, mas por conta das amizades e do network que muitos criam, além de todas as funcionalidades do presencial, os profissionais indicam que as aulas físicas possam ser aproveitadas.

➔ Endereço: Rua do Timbó 261 E - Caminho das Árvores

➔ Contato: 71 99668-8083

➔ Faixa de preço: 6x de R$ 166,67 para dois meses de curso ou R$ 500 por mês, com possibilidade de desconto à vista.

2. Companhia da Pintura | @companhiadapintura

(divulgação)

Pintura em tela, mangá, desenho artístico e arte infantil são os principais cursos da Companhia da Pintura. O espaço fecha turmas com o máximo de oito alunos, visando acompanhamentos mais personalizados. Com uma aula semanal de duas horas por mês, os cursos costumam ter um ano de duração.

O material necessário para as aulas fica disponível no próprio ambiente e, além do fazer artístico, a Companhia tem como mote dos cursos a inclusão da arteterapia, na qual a arte não é apenas um aprendizado, mas também uma forma de autoconhecimento e potencialização da criatividade para outros âmbitos.

No perfil de Instagram, é possível visualizar obras resultantes das aulas, servindo como meio não somente para quem tem interesse em fazê-las, mas para quem deseja descobrir novas belas artes.

➔ Endereço: Av. Manoel Dias da Silva, 936 - sl 106 - Pituba, 41830-001

➔ Telefone: (71) 99673-1325

➔ Faixa de preço: R$ 260 por mês + R$ 60 da matrícula | Todos os valores estão no site oficial.

3. Escrita Criativa no Clube Acelerados | @vanessabrunt

(divulgação)

Copywriting é um estilo textual focado em gatilhos mentais positivos, que ajudam marcas nas vendas e ampliam o poder de convencimento através das estruturas textuais utilizadas. Na Consultoria ou Mentoria de Escrita Criativa, macetes sobre este formato estão inclusos, assim como estratégias para a Escrita Dinâmica e Criativa no geral.

As aulas, que costumam ser aderidas por universidades baianas, podem ser de forma online, no Clube Acelerados (através do site https://ciative.com.br/) ou podem ser individuais, através de consultorias agendadas e personalizadas para os casos de cada um. As oficinas servem para todos os gêneros textuais, com táticas que podem aproveitadas desde as poesias e frases até as crônicas e as ficções.

Para quem prefere as aulas presenciais, por vezes, o projeto sai do online e aparece no Sebrae ou em outros movimentos, como na Mostra Literária de Salvador. Acompanhando no perfil de Instagram @vanessabrunt é possível saber quando encontros presenciais serão inclusos.

➔ Endereço: Online (ou presencial no Sebrae Bahia e em eventos esporádicos)

➔ Contato: 71 9 9414-3103

➔ Faixa de preço: R$ 240 para 28 videoaulas ou R$ 350/hora para consultoria individual

4. EBAM | @ebamcursos

(divulgação)

Arte, Moda, Gastronomia e Comunicação são alguns dos cursos disponíveis na Escola Baiana de Arte e Moda (EBAM), criada pela designer de moda Graziela Bandeira. Com salas de costura, cozinha gourmet equipada e outros ambientes, o espaço conta com mestres, doutores e outros profissionais nas específicas áreas de ensino.

Os cursos vão de Energia das Cores e a sua Influência na Moda e no Comportamento Humano até Consultoria de Imagem com introdução ao visagismo e curso de automaquiagem. É possível conferir todas as opções no site oficial, clicando no nome do projeto, acima.

➔ Telefone: (71) 3016-3262

➔ Endereço: R. Feira de Santana, 4 - Rio Vermelho, 41940-600

➔ Faixa de preço: varia de R$ 120 a R$ 680 no total do curso.

5. Academia de Arte da Bahia | @academiadeartedabahia

(divulgação)

A Academia de Arte da Bahia surgiu há exatos dois anos, em 2020, com o propósito de resgatar o desenho e a pintura clássica na Bahia, usando para isto um método formal praticado nas antigas academias de arte.

O espaço busca aliar o conhecimento técnico às necessidades do mundo atual, de modo a formar artistas profissionais que utilizam do realismo para retratar e dialogar com a contemporaneidade. Uma outra dica para quem quer entrar no universo das ilustrações e pinturas, é conhecer a Casa 149.

➔ Endereço: Rua Caetité, 285, Edf Engenheiro Joel Raimundo, Rio Vermelho, Salvador.

➔ Contato: (81) 9 9885-4321