5 lugares para relaxar e curtir sem ninguém em Salvador

Meditação ou um bom forró? Uma massagem para fechar os olhos ou uma bela vista para arregalá-los? Em Salvador todos os extremos se misturam: da festança à calmaria. E sabe qual é a melhor parte? Você pode aproveitar tudo isso em espaços nada óbvios e ideais para ir mesmo sem companhia. Vamos curtir o amor-próprio? Veja as opções:

1. Centro de Meditação Consciência do Ser

O espaço une meditação, autoconhecimento e terapias holísticas. Se você nunca conseguiu meditar antes, esta é a sua chance. As palestras e as meditações são abertas ao público. Apenas as terapias e outros serviços é que são pagos.

@consciencia_do_ser

R. Frei Henrique de Coimbra, 23 - Imbuí/ Tel: (71) 99203-4220 Funciona de segunda a domingo, das 8h às 21h Melhor turno para visitar: manhã. Quanto tempo precisa para aproveitar? Em torno de 2h. Precisa pagar? Não.

2. Biblioteca da Casa do Carnaval

Mistura livros com curiosidades sobre a capital baiana. Além das obras e do espaço interativo do museu, há ainda um terraço para quem quer uma vista ideal para a Baía.

@casadocarnaval Praça Ramos de Queirós, s/n - Pelourinho/ Tel: (71) 3324-6760. Funciona de terça a domingo 10h às 18h. Melhor turno para visitar: à tarde. Quanto tempo? Em torno de 3h. A entrada é R$ 20 (R$ 10 para meia). Para quem mora em Salvador, é gratuita às quartas-feiras.

3. Spa Urbano

Oferece diversas intervenções para o seu bem-estar, como bambuterapia, banho relaxante, massagens, além de banho de lua, drenagem facial e linfática, limpeza de pele e peeling de diamante.

@spaurbanoij R. das Dálias, 576 - Pituba. Tel:(71) 3011-4019. Funciona de terça a sábado, de 9h às 19h. Quanto tempo precisa para aproveitar? Em torno de 4h. Os preços das

diárias variam entre R$ 200 e R$ 600.

4.Entre Folhas e Ervas

Quer drinks diferentões, daqueles que têm até fumaça saindo? O restaurante une esse diferencial a uma gastronomia de frutos do mar. Além disso, traz receitas regionais tradicionais à la carte em meio ao ambiente rústico e boêmio. Lá, rolam shows de forró e de outros estilos.

@entrefolhaseervas Largo da Lapinha, 15 - Liberdade. Tel:(71) 99327-8997. Funciona de sexta a sábado, das 12h às 23h; domingo, das 12h às 21h. Melhor turno para visitar: à noite. Quanto tempo precisa para aproveitar? Em torno de 2h. Não precisa pagar para entrar (só o consumo).

5. Cafélier do Carmo

O clima do local é feito para o curtir o pôr do sol, com vista para a Baía e uma extensa área ao ar livre. O local ainda exibe a galeria de arte e atelier do artista plástico Paulo Vaz, incluindo também fotos de artistas dos anos 40, exposição de xícaras e móveis antigos. Destino ideal para diversas contemplações.

@cafeliercarmo R. do Carmo, 50 - Santo Antônio Além do Carmo. Tel: (71) 99203-4220. Funciona de segunda a domingo 12h às 21h. Melhor turno para visitar: à tarde. Quanto tempo precisa para aproveitar? Em torno de 2h. Não precisa pagar para entrar (só o consumo).





