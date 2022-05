5 marcas baianas para seguir no Instagram

Cadernetas decoradas, azulejos que parecem quadros, cosméticos, bolsas com mensagens criativas e até comida. Não faltam marcas baianas produzindo artesanalmente e caprichando nos cliques da maior rede social de fotos do mundo. O melhor é que tudo isso pode ser comprado pela internet.

Pode ser qualquer coisa. Desde uma peça de roupa até um carro. Quando o assunto é comprar, não faltam variedades. Diante de tantas opções, é preciso escolher critérios na hora de bater o martelo. E se uma das suas exigências for exclusividade, já pode correr até eles: os produtos artesanais.

Feitos à mão e cheios de detalhes particulares, os itens artesanais existem há milhares e milhares de anos. A diferença é que agora eles estão cada vez mais estilosos e fáceis de serem consumidos. Basta um clique.

Integradas às redes sociais e super atualizadas sobre tudo o que está bombando por aí, essas marcas baianas fazem sucesso no Instagram com seus produtos cheios de personalidade. Confira:

1. Ateliê Monstruoso | @ateliemonstruoso

Sabe aquelas cadernetas bem personalizadas, com frases inspiradoras na capa e design caprichado? São elas o carro-chefe do Atelier Monstruoso, estúdio criativo baiano que é especializado em papelaria rústica – na qual tudo é feito à mão, artesanalmente, bem diferente daqueles que encontramos em grandes lojas em shoppings. Mas não se engane: isso, nem de longe, significa produtos com qualidade inferior.

Ateliê Monstruoso (divulgação)

Além das cadernetas, outro produto chama atenção, de cara, ao entrar no perfil da marca. Ideais para quem precisa organizar a rotina, os planners são mega coloridos e têm uma pegada super estilosa. Se você quiser ainda mais exclusividade, basta optar pelos chamados bullet journals, apelidados de bujos. Eles são uma espécie de agenda customizável, onde você decide como e o que precisa organizar. A dica é abusar da criatividade e caprichar nos desenhos com lápis de cor, giz de cera e canetas coloridas – como exibem os itens da marca.

➨ Os itens do Atelier Monstruoso são vendidos no site oficial da marca e enviados para todo Brasil. Quem preferir realizar a compra fisicamente, pode ir na Coreto Store, localizada no segundo piso do Shopping Bela Vista, ou na Caixote, que fica no L2 do Salvador Norte Shopping.

2. Person Azulejos | @azulejosperson

Às vezes, queremos presentear alguém com algo especial, mas não podemos pagar muito por isso. Ou então, bate aquela vontade de acrescentar algum detalhe no próprio quarto – para deixar o espaço ainda mais personalizado e não temos ideia do que comprar para dar esse up na decoração. Para os dois casos, existe uma excelente opção: Person Azulejos. Anotou?

Person Azulejos (divulgação)

Esqueça tudo o que se sabe sobre azulejos. Por lá, os quadradinhos de cerâmicas se transformam em verdadeiras obras de arte, que podem ser fixadas na parede ou até servir como uma espécie de porta-retrato. Qualquer desenho pode ser colocado no produto, desde uma frase bonita e motivacional até o registro de algum momento importante. Basta usar a criatividade!

➨ Além dos quadrinhos, a marca também personaliza canecas. Para comprar, basta entrar no site oficial ou mandar um alô para os números (71) 99666-4473/3161-3915.

3. Loja Avatim | @avatimlojabarra

Avatim significa “cheiros da terra”. Representa o elo forte com a cultura e as raízes da nossa região de origem e remete à terra, de onde brotam os elementos que tanto enriquecem nossos produtos.

Produtos da Avatim (divulgação)

A marca vai desde cosméticos até itens decorativos e reúne produtos de bem-estar para a sua casa, para o seu corpo ou para onde estiver. As opções incluem aromatizantes, hidratantes, máscaras faciais, perfumes e outros, englobando também kits personalizados.

O mais interessante é que, além de não fazer testes em animais e do trabalho empenhado na sustentabilidade, a Avatim ainda produz diversos itens de forma 100% artesanal. É o caso das ecobags, dos tecidos e das sementes captadas para os produtos.

➨ As lojas da Avatim estão em diversos locais de Salvador, como no Shopping Barra, mas é possível também fazer o seu pedido via Delivery através do link a seguir: bit.ly/3lFeCFx

4. Fazenda Esperança | @fazenda_esperanca_

A Fazenda Esperança comercializa alimentos diversos, artesanais e preparados diretamente em uma fazenda, como o nome já simboliza perfeitamente. A marca é ideal para quem quer aquela comida com gostinho caseiro ou para quem busca consumir itens puros e sem conservantes, ou que sejam possíveis para intolerantes e pessoas com restrições alimentares.

Além de ser preocupada com o bem-estar, a saúde e a qualidade de vida dos consumidores, a Fazenda fomenta a agricultura familiar e o trabalho dos pequenos produtores, fortalecendo a economia desses pequenos núcleos.

Comidinhas da Fazenda Esperança (divulgação)

Atualmente, a empresa soma mais de 60 mil seguidores nas redes sociais, uma carteira com mais de 16 mil clientes no WhatsApp e mais de mil produtos no catálogo. A loja física traz um pouquinho da Fazenda para a cidade, oferecendo aos clientes não apenas os produtos puros e sem conservantes, mas também o contato com plantas, que também são comercializadas para cultivo doméstico.

➨ As possibilidades são diversas: existe o Delivery da loja através do site, o contato via WhatsApp e a loja física, que fica na Rua Marechal Andréa, 252 - Pituba. O Delivery é feito para Salvador e Lauro de Freitas, com taxa de entrega fixa (por R$ 10) e frete grátis em compras a partir de R$ 100.

5. Ciclos Coletivo | @cicloscoletivo

Cadernos pequenos e repletos de mensagens amorosas, ecobags com estampas poéticas e até glitter biodegradável. Na Ciclos Coletivo, o importante é comunicar com afetividade. E basta uma olhada rápida nos produtos para sentir esse carinho.

Ciclos Coletivo (divulgação)

Seja no papel ou no tecido, é tudo feito à mão – e a riqueza de detalhes impressiona. A coleção mais recente da marca, que é presença garantida em diversas feirinhas soteropolitanas, foi toda produzida por mulheres. O objetivo? Reverenciar a força e a potência feminina em seus múltiplos aspectos.

➨ Uma boa dica para presentear alguém querido – incluindo você! Em Salvador, tem Ciclos Coletivo na A Feira Garagem e no Ateliê Casa 9. Outro ponto é em Praia do Forte, ao lado do Projeto Tamar, na Loja 10. Para conferir as novidades da marca, basta ficar ligado no Instagram e, até, solicitar produtos por lá.