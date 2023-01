5 opções em enoturismo no Sul e Nordeste

Conhecer a Serra Gaúcha no frio tem seu charme, mas no verão a região fica ainda mais divertida. É que durante o período acontece a colheita das uvas para vinho, conhecida como vindima; e o visitante consegue conhecer as vinícolas em pleno funcionamento, além de ver as videiras em seu ápice produtivo. A paisagem verde e vívida da região, além das temperaturas mais altas típicas da estação, são um prato cheio para as mais diferentes propostas de enoturismo.

Casa Valduga (divulgação) Terranova (divulgação) Don Guerino (divulgação) Miolo (divulgação) Rio Sol (divulgação)

Confira, a seguir, alguns roteiros imperdíveis para fazer nesta temporada:

● D.O. Espumante na Vinícola Miolo (RS 444, Km 21 – Vale dos Vinhedos Bento Gonçalves)

Que tal começar os passeios pela região que recebeu a primeira Denominação de Origem de vinhos no Brasil, o Vale dos Vinhedos? E com o calor de janeiro, uma boa escolha é o roteiro DO Espumante da Miolo. O passeio inicia no vinhedo modelo e segue para o interior da vinícola, onde é explicada a elaboração dos borbulhantes. No alto da torre da Miolo são degustados 4 rótulos de espumantes: os Cuvée Brut e Brut Rosé, Millésime Brut Branco ou Rosé e o Íride, um espumante ícone da vinícola, com 10 anos de envelhecimento. O passeio finaliza na loja e cada visitante recebe R$ 20 de bônus para compra de vinhos.

Outra opção é o Roteiro Terroirs Brasileiros (R$ 90), novidade de 2023, com degustação de quatro rótulos de diferentes regiões produtoras brasileiras (incluindo o Syrah baiano); e as cabanas do Miolo Wine Garden (R$ 896/4 pessoas), com direito a uma tábua de charcutaria regional; uma tábua de doces e frutas da estação; uma tábua com quatro mini sanduíches de focaccia com calabresa artesanal, queijo - gouda e geleia de abacaxi com pimenta, uma burrata com tomates confitados e crostinis; e uma garrafa do vinho Lote 43 OU uma garrafa de espumante Íride, à escolha do cliente.

● Visita noturna com jantar na Casa Valduga (Via Trento 2355 - Linha Leopoldina, Vale dos Vinhedos - Bento Gonçalves/RS

A Casa Valduga foi a primeira vinícola do Vale dos Vinhedos a implantar enoturismo, lá em 1992. São mais de 30 anos desenvolvendo diversas opções para curtir esta que é uma das mais belas estruturas da região, que inclui até hospedagem. Uma delas é a visita noturna com jantar no restaurante Maria Valduga (R$ 330), que permite passear pela estrutura da vinícola, conhecendo os processos de elaboração de vinhos e espumantes, a tecnologia e os locais onde o vinho é armazenado para sua evolução. O jantar em quatro etapas no belíssimo restaurante inclui entrada, primeiro prato, prato principal e sobremesa, porém sem harmonização.

● Degustação guiada na Don Guerino com almoço na vinícola (Rua dos Vinhedos, Estr. Nova Alemanha, 909 - Alto Feliz - RS)

Distante cerca 40 km de Bento Gonçalves (RS), a Don Guerino faz valer o deslocamento. Indico escolher o Wine Tasting na loja (R$ 60), que inclui a degustação de seis rótulos elaborados pelo enólogo Bruno Motter. São eles: Para complementar a experiência, sugiro adquirir o Menu Experiência Super Premium (R$ 390) no restaurante. O cardápio é sazonal, repleto de receitas familiares e assinado pelo chef Lucas Motter. Além do couvert, são servidas uma sequência de 4 pratos harmonizados com 3 vinhos e espumante.

Enoturismo no Vale do São Francisco

Diferente do Sul, o Vale do São Francisco vive uma eterna vindima — com lotes de videiras em diferentes estágios de maturação e colheitas ao longo de todo o ano. Porém os roteiros enoturísticos que envolvem um bom mergulho no Velho Chico ficam ainda mais satisfatórios de janeiro até março, tendo em vista os picos no termômetro e a cheia do rio. Prepare seu biquíni e vem conferir como funcionam os dois principais passeios:

● Vapor do Vinho (Casa Nova - BA)

O roteiro enoturístico Vapor do Vinho (R$ 220) inicia na cidade de Petrolina (PE), com saída do Hotel Nobile Suites. O tour inclui transfer, navegação animada pelo belíssimo Lago de Sobradinho com música ao vivo, parada para um banho refrescante em uma das ilhas do lago, almoço regional a bordo e visita à vinícola Terranova, pertencente ao grupo Miolo. É feita uma degustação do Brandy Imperial e de alguns espumantes produzidos pela empresa. Na lojinha, não deixe de adquirir os syrahs elaborados a partir de vinhedos nordestinos, como o Miolo Single Vineyard e o Testardi.

● Rota dos Vinhos (Lagoa Grande - PE)

Do lado pernambucano do Rio São Francisco, a mais estruturada das opções enoturísticas é a Rota dos Vinhos (R$ 200), com visita à Rio Sol. O roteiro inclui visita guiada ao campo com prova de uvas, à fábrica, passeio de catamarã pelo Velho Chico com degustação de espumantes, além de almoço regional com degustação de vinhos e sobremesa. É bacana passar na lojinha e escolher alguns dos vinhos premium da vinícola, como o Rio Sol Gran Reserva Alicante Bouschet e o Paralelo 8.