5 Segundos: com enredo na II Guerra Mundial, peça encerra mês do Domingo no TCA

Depois de ultrapassar a marca de 4 mil espectadores no primeiro semestre deste ano, o espetáculo teatral 5 Segundos, escrito pelo professor e historiador Ricardo Carvalho, é atração do Domingo no TCA no dia 31 de julho, às 11h, na Sala Principal do Teatro Castro Alves.

No elenco, estão Felipe Velozo, Igor Epifânio e Marília Carvalho, que também assina a produção da montagem, que conta o caso real de um soteropolitano que entrou para a história compondo a Força Expedicionária Brasileira (FEB) e conheceu o drama da morte violenta sob o frio, a fome e a insegurança, nos anos finais da Grande Guerra.

Os ingressos custam R$ 1 (inteira) e R$ 0,50 (meia) e são vendidos apenas no dia do evento, no local, a partir das 9h, com acesso imediato à plateia do teatro.

Enredo

Em território italiano, o baiano Rui se depara com um soldado alemão em pleno “teatro da guerra”. Esgotados, nem ele nem mesmo o oponente nazista dispõem de armas de fogo ou munição, mas carregam consigo o compromisso com ideais que, aos poucos, foram derramados com o sangue inimigo.

Era o fim para um dos dois, ou para os dois, mas aqueles “5 segundos”, entre o olhar de fúria e o corpo tombado sob o golpe inimigo, se transformariam em uma retomada de uma vida inteira que aproxima os personagens e coloca em xeque os valores humanos, as expectativas sobre a vida, a morte, os amores, a política, as verdades e mentiras sobre a guerra.

“5 segundos” discute o choque de princípios frente os desafios da vida e do viver ou morrer; do cumprimento de uma ordem à necessidade de sobrevivência; do real sentido de se utilizar da força física para fazer valer o argumento; do infindável debate sobre a dignidade da vida humana. São apenas “5 segundos” e uma sentença de morte! Quem sucumbe? Rui, Albert ou ambos?

O desafio de dilatar o tempo, transformar uma cena de “5 segundos” em um espetáculo de 50 minutos, que pôde ir além da representação de quase seis anos de batalhas e mais de 70 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial, reuniu, mais uma vez, os diretores Ricardo Carvalho e Alan Miranda, agora também ao lado de Daniel Arcades.