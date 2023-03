5 serviços de mulheres que atendem outras mulheres na Bahia

Ao entrar em um carro com motorista, apenas nós, mulheres, sabemos dos calafrios que podemos sentir. O receio que nos faz criar palavras de código com as amigas é o mesmo que nos atinge em situações assim.

Ao ir em uma consulta médica e ser atendida por um homem, apenas nós entendemos os temores. Ao buscar por um personal trainer, apenas nós podemos entender o motivo que nos leva a ter uma preferência em encontrar outras profissionais que prestem este serviço.

Mas agora, uma solução tem conquistado espaço: profissionais femininas que atendem outras mulheres. Desta forma, além de colaborarmos para os crescimentos umas das outras, evitamos situações desconfortáveis ou constrangedoras. É mais uma maneira de quebrar barreiras e de promover a sororidade. Conheça:



1. Gabi ➝ Motorista

Gabi é uma motorista particular de Salvador que está fazendo a diferença no transporte de mulheres na cidade. Com sua política de atender exclusivamente o público feminino, ela oferece segurança e tranquilidade para suas clientes, especialmente para aquelas que estão indo para uma balada, aeroporto (viagens mais longas), supermercado ou precisam fazer alguma entrega.

É possível agendar o transporte com antecedência e a tarifa é cobrada com base no Uber Black. Com essa opção, as mulheres de Salvador podem se locomover pela cidade com muito mais praticidade e com muito mais segurança.

Para entrar em contato com Gabi: (71) 996072327

2. Camila Raenck (@camilaraenck) ➝ Professora de Yoga e Coach de Saúde

Camila Raenck ajuda mulheres a cuidarem melhor da saúde e do bem-estar. Com aulas individuais ou em grupo, ela ensina técnicas de respiração e práticas de yoga que colaboram para o equilíbrio entre o corpo e a mente. Geralmente, as aulas são feitas em espaços ao ar livre, gerando mais conexão com a natureza. A especialista também inclui o serviço de personal trainer, porém as vagas são mais limitadas. Ela também oferece as aulas de yoga e outras práticas para empresas, focando na melhor produtividade e no relaxamento dos funcionários, além de melhorar a qualidade de vida no ambiente de trabalho.

3. Caroline Battilani (@carolinebatilani) ➝ Personal Trainer

Carol é uma profissional que está revolucionando a forma de como as mulheres cuidam do corpo e da mente. Com um trabalho online, ela atende baianas e mulheres de todo o Brasil, além de brasileiras que estão nos EUA e em outros países.

Seja na consultoria ou como personal, Carol tem um cuidado especial com cada uma de suas clientes, fornecendo planejamentos personalizados e acompanhando de perto as metas, guiando o passo a passo para que todas alcancem os objetivos. O enfoque da personal é também em mudar o mindset das mulheres, fazendo com que controlem melhor as próprias mentes, e incentivando a autoestima, a confiança e o amor-próprio.

4. Anna Paola Noya Gatto (@dra.annapaolagatto) ➝ Médica e Fundadora da Clínica da Mulher

Anna Paola Noya Gatto é uma médica renomada em Salvador, com mais de 30 anos de experiência em mastologia, ginecologia e obstetrícia. Ela é a fundadora e proprietária da Clínica da Mulher, verdadeiro diferencial no atendimento médico feminino. A clínica é exclusiva para mulheres, com profissionais de diversas áreas, como nutricionistas e fisioterapeutas, para garantir um cuidado integral para suas pacientes.

O grande destaque da clínica é o seu check-up completo, que inclui até seis especialidades médicas em um único dia, além de exames como mamografia digital, ultrassonografia geral, doppler e vascular. Isso torna todo o processo mais rápido e eficiente, o que é essencial para a rotina das mulheres modernas.

Ela foi pioneira nas campanhas de Outubro Rosa na Bahia, promovendo palestras, workshops e atendimentos gratuitos para conscientizar a população sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Em suas redes sociais, a Dra. Anna Paola também produz conteúdos informativos sobre a saúde feminina para todas as faixas etárias.

5. Mally Requião (@mallyrequiao) ➝ Arquiteta e Designer de Interiores

Mally Requião é uma arquiteta baiana que decidiu criar uma equipe formada exclusivamente por mulheres. Ela acredita que a união e a colaboração entre mulheres é fundamental para o sucesso dos negócios.

De acordo com Mally Requião, a equipe exclusivamente feminina é mais sensível às demandas das clientes, compreendendo de forma mais empática as particularidades que envolvem o universo feminino. A arquiteta destaca que as mulheres costumam se sentir mais à vontade com profissionais do mesmo gênero, o que acaba gerando um ambiente mais acolhedor e seguro para as clientes (já que o trabalho envolve também visitas às suas casas).