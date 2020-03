5 sites gratuitos para baixar imagens, vídeos e mais liberados

Diferente do que pode ser a compreensão geral, o plágio não acontece apenas quando alguém se diz autor de uma obra que não é própria. O crime também ocorre quando partes de uma obra que pertença a outra pessoa são copiadas e coladas em quaisquer compartilhamentos sem a permissão do autor.

Em diversas profissões, o risco está incluso. Seja para advogados, designers, fotógrafos, escritores, produtores de vídeos ou para variados outros cargos. O crime de Violação aos Direitos Autorais, no artigo 184 do Código Penal, pode gerar detenção de três meses a um ano ou multa (que pode ser de alto valor, a depender da situação).

Por fatores assim é que na hora de utilizar uma foto, um vídeo, uma ilustração ou até um gif, é necessário adquirir (comprar) o conteúdo ou ter a explícita concordância de quem produziu a obra para que ela seja, então, colocada em postagens pela internet.

Mas existem sites pelo mundo que liberam belíssimas produções profissionais e imagéticas que, inclusive, podem ser personalizadas e baixadas pelos usuários sem quaisquer custos ou necessidades de colocar os créditos – ainda que o ideal seja sim fazê-lo.

Os endereços da web que permitem esses acessos e compartilhamentos, em geral, remuneram os artistas que fazem tais produções ou dão suportes para as suas divulgações profissionais.

Pensando no suporte que tais sites podem dar para outros tantos profissionais que necessitam de fotos, projetos audiovisuais, ilustrações, gifs e mockups, separei mais de cinco desses projetos online liberados e com milhares de possibilidades para quem quiser artes por apenas um clique.

Confira os sites que podem ajudar desde para preencher o plano de fundo do seu computador ou o feed do seu Instaram até para rechear apresentações e projetos:



1. Unsplhash | Imagens em geral

O site Unsplhash traz belas imagens em alta qualidade e que podem, muitas vezes, lembrar o conhecido estilo Tumblr ou os cliques inspiradores que vagam pela rede social Pinterest.

Para baixar as fotos não é necessário sequer fazer login. E as opções são incontáveis. Logo na abertura do endereço, é possível se deparar com temas como Texturas, Natureza, Arquitetura, Filmes, Artes e Wallpapers. Sempre que a pesquisa for feita, vai ser possível visualizar imagens no estilo mais clean possível, bem como outras mais coloridas.

Para pesquisar, porém, não é necessário se manter apenas nas abas das categorias aparentes. Basta colocar palavras-chave na barra de pesquisa, como "flower" ou "computer table" e as variadas opções aparecem. E é aí que está o ponto: talvez, na hora de pesquisar, o usuário precise de uma ajuda do Google Tradutor caso tenha dificuldades no inglês.

Semelhante ao Pinterest na organização de coleções, é possível, ainda, acompanhar usuários do Unsplhash ou apenas um dos seus álbuns. Também é possível enviar fotos próprias para o site, já que é colaborativo. Há também a opção de inscrever-se na newsletter, recebendo 10 imagens novas do site a cada 10 dias.

➨ SEMELHANTES: Visual Hunt, Dreamstime (possui imagens gratuitas e pagas) e FoodiesFeed. Este último é um banco de imagens totalmente gratuito e pertencente ao IStock (que disponibiliza imagens pagas ou gratuitas). O FoodiesFeed, porém, libera apenas imagens especificamente de comida, sendo uma opção bacana para quem trabalha com empresas do ramo culinário, por exemplo.

2. Mockups do Unsplhash | Tecnologia e papelaria (para personalizar)

Em manufatura e design, um mockup ou mock-up, é um modelo usado para demonstração, avaliação de design, promoção e outros propósitos. A maior graça dos mockups, porém, está pela internet, quando eles são compartilhados com a intenção de serem personalizados. Para que se entenda melhor: é criada uma imagem, como a de uma mão segurando um livro e, nela, qualquer capa de livro pode ser encaixada.

Não é fácil, porém, encontrar um site com mockups liberados e, mesmo quando um portal libera as artes gratuitamente, é difícil que simplesmente possa baixar imagens – dentro do próprio site em questão – para que elas já fiquem encaixadas de maneira ideal nas partes requeridas da imagem.

É por fatores assim que o site de Mockups do Unsplhash é uma das melhores opções para quem busca imagens que podem ser personalizadas para divulgar produtos ou outras ideias. É possível, ainda, utilizar para colocar imagens dentro outras que combinem mais o seu feed do Instagram.

Nele, é possível escolher a imagem que deseja colocar dentro de um dos mockups gratuitos e dá ainda para cortar ou ajustar a tal imagem da maneira que desejar antes de baixar em alta qualidade o mockup pronto. Apesar de existir os pagos no site, são diversas as opções de gratuitas de convites, papéis, banners, computadores, celulares, ipads, quadros e mais.

3. Pixabay | Ilustrações, vetores, vídeos e imagens em geral

Também sem a necessidade de login para que as imagens sejam baixadas em alta qualidade, o Pixabay traz abas específicas só com vídeos liberados ou fotos de diversas categorias. Tudo gratuitão. O maior destaque, porém, fica para as ilustrações e os vetores, opções que não são encontradas facilmente em sites com design intuitivo e organizado, como é o caso do Pixabay.

Nas opções, é possível encontrar variadas ilustrações ou diversos vetores com fundos transparentes ou, para quem quiser mais cor definitiva, também estão disponíveis os produtos com fundos coloridos. As próprias ilustrações também aparecem com opções totalmente em preto e branco ou com preenchimento de cores dentro do desenho em si.

Os temas são diversos e para fazer uma busca mais seletiva, basta escrever (de preferência em inglês – já que aparecem mais opções) uma palavra-chave dar enter. Após, é só clicar, abaixo da barra de pesquisa, na aba de escolha para filtrar melhor (como a das Ilustrações, por exemplo).

➨ SEMELHANTES: Outra opção de site para encontrar ilustrações diversas e gratuitas é o Viintage. Nele, estão pôsteres e diversos desenhos no estilo vintage. E, para quem busca fotos no estilo, basta escrever 'vintage' no Pixabay ou no Unsplhash para encontrar. Para quem estiver buscando estampas discretas ou variadas texturas, o Texture King é mais uma opção.



➨ SEMELHANTES: O Free Photos Bank também dispensa cadastro e, além de fotografias, disponibiliza fundos, padrões e ilustrações. Já o Free Pik, que conta com mais de um milhão e meio de imagens e fotografias gratuitas, também traz vetores, ilustrações e ícones.

4. Giphy | Gifs

Os gifs causam maior dinamismo nas produções digitais e podem servir como um grande suporte para que um usuário fique mais interessado em prosseguir com uma leitura, por exemplo. Isso acontece porque os gifs trazem, além do respiro imagético para as produções, também uma ideia de proximidade maior com o leitor.

Seja em formato de ilustrações ou com pessoas reais demonstrando alguma reação, eles podem valer mais do que mil palavras. Um fator bacana também é o de poder utilizar gifs com personagens de filmes e séries ou, até, com personalidades, como famosos da música, em matérias em que eles estejam sendo citados.

Mas um gif também não pode ser simplesmente copiado e colado por aí. Tanto os de ilustrações como aqueles que pegaram alguma cena pela TV e transformaram na produção, não podem ser plagiados. Foi para trazer opções gratuitas e totalmente liberadas de quaisquer direitos que o site Giphy foi lançado.

Para utilizar qualquer gif do site, basta copiar e colar o que escolheu ou abrir a imagem animada e salvar no computador normalmente. E, apesar de existirem as diversas categorias em abas no endereço, a pesquisa mais direcionada pode ser feita da mesma maneira que é possível no site Unsplhash, com palavras-chave em inglês. Quando desejar uma ilustração de coração, por exemplo, pode colocar: "ilustration heart".

➨ SEMELHANTES: Tenor e Gifbin. No site Dribbble também é possível achar gifs, além de ilustrações sem necessidade de créditos. A diferença, porém, é que neste último, por vezes, algumas artes precisam ser pagas.

5. Pexels | Vídeos

Vídeos gratuitos podem ser utilizados para diversos projetos audiovisuais que precisam de cenas extras para que fiquem completos. E o site Pexels vem com a proposta de facilitar a criação de vídeos totais sem a necessidade de que sejam produzidas as imagens complementares. São diversos vídeos liberados, geralmente com duração de um minuto.

A plataforma, que também conta com fotos gratuitas, não exige a necessidade de um login para que qualquer produção seja baixada pelo usuário. Basta clicar na aba Free Videos e escolher a cena em questão, após optando pelo botão Free Download.

As possibilidades são diversas e vão desde pessoas cozinhando ou completando outros afazeres em casa até aquelas em que o foco é a natureza, a cidade ou cenas mais externas. É possível encontrar produções em que rostos aparecem, bem como outras em que somente as mãos ou pés ganham momentos.

Mais vídeos podem ser encontrados também no Pixabay.