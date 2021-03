54% dos brasileiros reprovam desemprenho de Bolsonaro na pandemia, diz Datafolha

Uma nova pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, e divulgada nesta terça-feira (16) pelo jornal Folha de S. Paulo, mostra que a gestão da pandemia por parte do presidente Jair Bolsonaro é classificada como ruim ou péssima por 54% dos entrevistados. Na pesquisa anterior, realizada em janeiro, esse índice era de 48%.

Por outro lado, apenas 22% consideram ótima ou boa a performance de Bolsonaro no combate ao coronavírus. Isso representa uma queda de 4% em relação ao índice anterior, que marcava 26%.

A pesquisa nacional do instituto foi realizada por telefone nos dias 15 e 16 de março e ouviu 2.023 pessoas. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Confira os resultados, com os parênteses informando os desemprenhos passados.

54% avaliam como ruim ou péssima a atuação de Bolsonaro na pandemia (janeiro: 48%; dezembro: 42%; agosto: 43%; junho: 49%; maio: 50%; abril: 45%; abril: 38%; abril: 39%; março: 33%)

22% avaliam como ótima ou boa a atuação de Bolsonaro na pandemia (janeiro: 26%; 27dezembro: 30%; agosto: 30%; junho: 27%; maio: 27%; abril: 27%; abril: 36%; abril: 33%; março: 35%)

24% avaliam como regular a atuação de Bolsonaro na pandemia (janeiro: 25%; dezembro: 27% agosto: 25%; junho: 23%; maio: 22%; abril: 25%; abril: 23%; abril: 25%; março: 26%)

Não soube responder: 1%

Ainda de acordo com o levantamento, 43% dos entrevistados acreditam que Bolsonaro é o principal culpado pela crise sanitária. Nesta terça, o Brasil registrou 2.798 mortes por Covid em 24 horas, novo recorde da pandemia, e mais 282 mil mortos no total pela Covid-19.

O levantamento também informa a aprovação geral de Bolsonaro até o momento. Os resultados:

Ótimo/bom: 30%

Regular: 24%

Ruim/péssimo: 44%

Não sabe: 2%

Quem é o principal culpado pela situação na pandemia?

Bolsonaro: 43%

Governadores: 17%

Prefeitos: 9%

População: 6%

Todos: 5%

Nenhum: 11%

Não sabe: 6%

Quem deveria ser o principal responsável por combater a pandemia?

Bolsonaro: 42%

Governadores: 20%

Prefeitos: 17%

População: 1%

Todos: 15%

Nenhum: 1%

Não sabe: 1%

Quem está combatendo melhor a pandemia?

Bolsonaro: 16%

Governadores: 38%

Prefeitos: 28%

População: 0%

Todos: 2%

Nenhum: 10%

Não sabe: 6%

Aprovação e rejeição de governadores na pandemia

Ruim ou péssimo: 35%

Ótimo ou bom: 34%

Regular: 30%

Não sabe: 1%

Desempenho do Ministério da Saúde na crise