57 taxistas são notificados por corridas sem taxímetro no domingo de Carnaval

A Secretaria de Mobilidade (Semob) notificou 57 taxistas, no domingo (19), por conduzirem passageiros aos circuitos do Carnaval 2023 com o taxímetro desligado. A prática abusiva de combinar preço com o passageiro, dispensando o uso do equipamento para cobrar mais caro, é irregularidade prevista no Regulamento de Táxis de Salvador, punida com multa de R$ 282.

Os flagrantes foram realizados na Avenida Centenário, Ondina e Vale do Canela por agentes da Semob. O secretário de Mobilidade, Fabrizzio Muller, destacou que houve reunião prévia com representantes da categoria reiterando a fiscalização, e estes foram convictos em afirmar que são contra a burla.

“A prática de ajustar preço antes do embarque, além de lesiva aos cidadãos, descredibiliza a categoria, sendo prejudicial também aos profissionais que respeitam a legislação e contribuem para o bom funcionamento da Operação Carnaval”, declarou o gestor.

