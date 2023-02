5ª Corrida Colorida do Martagão está com inscrições abertas

Após dois anos sem ter sido realizada por causa da pandemia, a 5ª Corrida Colorida do Martagão Gesteira, tradicional evento do calendário baiano de provas de corrida, está com inscrições abertas. A ação, que é voltada para toda a família, ocorrerá no próximo 7 de maio, na orla do Jardim de Alah, e tem como objetivo principal, além de garantir a diversão dos participantes, aproximar ainda mais a população baiana da causa da saúde da criança.

Os recursos obtidos com as inscrições serão destinados para o plano de ampliação e adequação física do Martagão, que, por ano, atende a mais de 80 mil crianças e adolescentes de todo o estado e é referência em pediatria.

“A Corrida Colorida já é uma tradição na instituição e nada melhor que, no ano em que comemoramos 100 anos da fundação da Liga Álvaro Bahia (mantenedora do Martagão), abrirmos um ciclo que havia sido interrompido em decorrência de uma pandemia. Reabriremos com muita alegria e satisfação, trabalhando pelo bem das crianças”, afirma o superintendente geral da Liga, Carlos Emanuel Melo

O circuito tem quatro quilômetros de diversão para todas as idades. A família inteira pode participar. Nas quatro edições anteriores, mais de oito mil pessoas aderiram. O participante sai da largada e, durante a corrida, passa pelos pontos de hidratação e de cores. Nos pontos de cores, uma equipe estará a postos, promovendo uma chuva contagiante de pó colorido. A competição não é ver quem chega primeiro, e sim quem chega mais colorido e feliz.

“A ideia principal da corrida é mobilizar as pessoas em um evento esportivo e lúdico, envolvendo crianças, famílias e apoiadores. Nela, todo mundo vence ao apoiar o Martagão. Desde a primeira edição, a sociedade baiana tem aderido e feito da ação um grande sucesso. Isto demonstra o apoio e reconhecimento que o hospital tem”, ressalta Melo.

A inscrição custa R$ 100 e pode ser feita através do site Central da Corrida (www.centraldacorrida.com.br/5a-corrida-colorida-martagao-gesteira) ou na Loja do Martagão, no Shopping Paralela. Crianças com até 12 anos e idosos a partir de 60 anos pagam meia. Menores de idade precisam ter a autorização de seus responsáveis legais para participar. Mais informações podem ser obtidas no tel. (71) 30323773.

A expectativa do hospital é reunir cerca de três mil pessoas. Cada participante receberá um kit composto por camisa, sacola, pó colorido (Zim Color) para fazer o trajeto ficar ainda mais divertido. Lanche e medalha serão entregues a todos, ao final da corrida. No encerramento, há um palco, onde um DJ e outras atrações musicais esperam pelos corredores, dando continuidade à celebração das cores e da alegria em prol das crianças atendidas pelo Martagão.

“A Corrida Colorida é um projeto solidário já consolidado do Martagão. Sabemos que as pessoas ficam na expectativa para participar, mas é válido lembrar que as vagas são limitadas. Portanto, convocamos o nosso público e os doadores a se inscreverem o quanto antes no evento”, acrescenta o diretor de ações estratégicas da Liga, Nadson Santana.