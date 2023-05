6 novos lugares que estão abrindo as portas em Salvador

1. Escola de Música Fabio Maka | @academiademusicafabiomaka

Com mais de 10 anos de experiência, a escola de música é focada em aulas personalizadas para cada aluno. Com possibilidades individuais ou em grupos, as opções vão desde canto, violão e piano até guitarra, bateria e outros instrumentos. Tudo é feito para diferentes idades e níveis (da infância aos adultos), com modernidade e ferramentas musicais disponíveis para os aprendizes.

A Academia Fabio Maka já tem a sua sede no Caminho das Árvores, mas agora está também abrindo as portas em um novo local, na Barra. Com uma equipe de professores qualificados, a escola oferece aulas individuais e em grupo em várias disciplinas musicais, incluindo piano, violão, guitarra, baixo, bateria, canto, teoria musical e composição.

➨ Local: Barra ou Caminho das Árvores ➨ CONTATO: https://linktr.ee/academiademusicamaka

2. Brigadeiro dos Sonhos | @brigadeirodossonhosoficial

Saudade de uma cafeteria de rua? A belíssima confeitaria abriu as portas no Stiep recentemente e mistura diversos espaços instagramáveis e aconchegantes. Com flores, letreiros, cantinhos para sentar e relaxar e muitos outros detalhes criativos, o local tem chamado a atenção. Tortas, doces nos copos, receitas diferentonas e até kits para presentes estão inclusos no cardápio.

➨ Local: Praça Jair Leite, STIEP.

➨ Contato: https://linktr.ee/BrigadeiroDosSonhos

3. Focinho’s | @petshop.focinhos

Salvador tem um novo Pet Shop para chamar de seu, mas não é qualquer Pet Shop! O Focinho's vai além do convencional. Com serviços diferenciados, eles oferecem linha de produtos terapêuticos e outros formatos que focam no relaxamento e no bem-estar psicológico dos animais.

A cromoterapia, por exemplo, é uma das técnicas exercidas no espaço, e utiliza cores para promover o equilíbrio energético e emocional dos animais. Através da aplicação de luzes coloridas, é possível estimular alívio de estresse durante o banho do bichinho e, até mesmo, auxiliar no tratamento de certas condições de saúde.

Além disso, o Pet utiliza apenas produtos que não tenham substâncias irritantes e agressivas, proporcionando cuidados de forma suave e natural. Focinho's está se preparando para uma inauguração especial na semana do dia 22 de maio.

➨ Local: Rua Manoel Barreto, 702, Edf. Santa Catarina, loja 2, Graça ➨ Contato: bit.ly/3O9YACE

4. Che Figo | @chefigoosteria

Além de vista para o mar e terraço a céu aberto, o local oferece uma experiência culinária única, combinando os sabores deliciosos da comida italiana com um toque elegante de culinária baiana.

Pizza, tábua de copalombo artesanal e muitos outros pratos e drinks estão nas opções do espaço.

➨ Local: R. da Paciência, 223 - Rio Vermelho. ➨ Contato: wa.me/+5571992478229

5. Centro Olímpico de Natação | @arenaaquaticasalvador

O Centro Olímpico de Natação em Salvador foi inaugurado recentemente, no dia 23. Após passar por reformas, o local agora conta com uma arquibancada com mais de 300 assentos, vestiários para os atletas e um sanitário público.

Além das melhorias físicas, o centro oferece uma variedade de aulas para pessoas de todas as idades. Os programas incluem natação, hidroginástica, polo aquático e nado artístico. Após a requalificação, o centro também passou a abrigar salas das federações esportivas de ciclismo, atletismo, voleibol, karatê e esportes aquáticos.

➨ Local: Av. Mário Leal Ferreira - Engenho Velho de Brotas

6. Freepass | @freepass.brasil

A Estação Aeroporto do Metrô de Salvador acaba de receber uma novidade revolucionária: a vitrine virtual da Freepass. Agora, os passageiros têm a oportunidade de fazer um mercado rápido, sem precisar enfrentar filas.

Esse novo conceito de vitrine virtual permite que o público navegue por uma ampla variedade de produtos expostos digitalmente. Com apenas alguns toques na tela, é possível explorar todas as opções disponíveis e escolher os itens desejados.

A praticidade é uma das principais vantagens desse serviço. Os passageiros podem fazer suas compras enquanto aguardam o embarque ou desembarque, utilizando o tempo de espera de maneira eficiente.

➨ Local: Estação Aeroporto, Centro, Lauro de Freitas - BA ➨ Contato: https://linktr.ee/Freepassbrasil