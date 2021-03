60 pessoas são presas durante orgia ilegal em Brasília

Uma festa de swing, evento onde ocorre a chamada "troca de casais", clandestina foi encerrada pela Polícia Civil do Distrito Federal na tarde deste domingo (13) em Brasília. Ao todo, cerca de 60 pessoas, incluindo algumas fazendo sexo, foram detidas durante a Operação Afrodite. As informações são do site Metrópoles.

Qualquer festa com aglomeração está proibida no Distrito Federal por conta dos decretos estabelecidos pelo governo distrital. Por lá também há lockdown parcial e toque de recolher em vigor.

Durante as prisões, alguns casais se exaltaram contra os agentes, provocando discussão e registro de desacato.

“É preciso que as pessoas tenham consciência que festas clandestinas serão combatidas com rigor. Todos os os convidados foram levados para delegacia e responderão criminalmente”, disse, ao Metrópoles, o delegado-chefe da 26ª DP, Rodrigo Larizzatti.

Segundo o delegado adjunto Rodrigo Carbone, cada casal ou pessoa responderá um procedimento criminal, além de estarem sujeitos a multa administrativa de R$ 1 mil por aglomeração.