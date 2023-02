62 ônibus escolares para estudantes da zona rural são entregues pelo governo do estado

Sessenta e dois ônibus escolares foram entregues nesta sexta-feira (3) pelo governo da Bahia. A frota, que representa um investimento de R$ 14,7 milhões, vai beneficiar estudantes de 55 municípios do interior do estado. “É uma parceria entre a União, o estado e os municípios”, explicou o governador Jerônimo Rodrigues (PT) durante ato no pátio da Secretaria da Educação (SEC), no Centro Administrativo (CAB), em Salvador.

Segundo ele, os ônibus, que comportam cerca de 30 pessoas, atenderão alunos da rede pública que moram na zona rural e precisam de transporte para o deslocamento até a escola mais próxima.

“Nós estamos a três dias de iniciarmos o ano letivo, então, são mais ônibus para qualificar o transporte escolar”, afirmou Rodrigues, que também garantiu que outros veículos ainda serão entregues. “Como estamos trabalhando na perspectiva de educação integral, nos preocupamos em colocar mais ônibus”, acrescentou.

De acordo com a titular da SEC, Adélia Pinheiro, a nova frota vai atender tanto estudantes da rede municipal como da rede estadual de ensino. “Essa ação faz parte de um esforço coletivo para transportar estudantes para a rede escolar e garantir o direito de acesso à educação pública”, disse Pinheiro.

Universidade também foi beneficiada

Os ônibus escolares entregues também vão contemplar estudantes do ensino superior nos campi da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) em Barreiras e Senhor do Bonfim, no extremo-oeste e no centro-norte, respectivamente.

A entrega dos veículos foi comemorada pela reitora Adriana Marmori, já que, até então, a Uneb dispunha apenas de um micro-ônibus, com atendimento exclusivo ao campus Salvador.

“Um dos grandes problemas ainda é a mobilidade dos estudantes para a realização de aulas de campo e de pesquisas, então, esses dois ônibus vão ser extremamente úteis nesse sentido”, enfatizou Marmori.

Investimento de R$ 100 milhões em 2023

Neste ano, R$ 100 milhões serão destinados, pelo governo, ao Programa Estadual de Transporte Escolar (Pete), executado pela SEC. A política tem como objetivo transferir recursos financeiros diretamente aos municípios, para o transporte escolar de alunos do ensino médio da rede pública estadual residentes na zona rural.

Cidades que comprovem a realização de transporte escolar desse tipo de estudante também podem solicitar recursos do Pete.

Municípios contemplados

Abaré, Adustina, Amargosa, Anagé, Andorinha, Aratuípe, Barra do Choça, Cachoeira, Camamu, Campo Alegre de Lourdes, Candeias, Caraíbas, Casa Nova, Coaraci, Conceição do Almeida, Conceição do Coité, Esplanada, Euclides da Cunha, Ipirá, Ipirá, Itamarajú, Itapebi, Itapicuru, Itatim, Itiúba, Jaborandi, Jacaraci, Juazeiro, Lagoa Real, Madre de Deus, Malhada de Pedras, Muquém do São Francisco, Mutuípe, Nova Soure, Nova Viçosa, Olindina, Palmas de Monte Alto, Pau Brasil, Pilão Arcado, Pojuca, Presidente Jânio Quadros, Rodelas, Santo Antônio de Jesus, Santo Estevão, Sátiro Dias, Saúde, Sento Sé, Serra Dourada, Sobradinho, Tanquinho, Teixeira de Freitas, Terra Nova, Vitória da Conquista e Xique-Xique.