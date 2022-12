680 kg de maconha são apreendidos em caminhão na BR-116, em Feira

Cerca de 680 kg de maconha foram apreendidos na manhã deste domingo (11), na boleia de um caminhão na BR-116, em Feira de Santana.

A droga estava separada em 900 tabletes e foi apreendida após flagra da Polícia Rodoviária Federal, durante uma fiscalização na altura do KM 429.

Durante a vistoria, os agentes perceberam uma tábua de madeira embaixo do banco do motorista. Ao averiguarem, notaram que a estrutura escondia a substância com características e cheiro de maconha.

Os homens que estavam no caminhão contaram que receberam o entorpecente na região de Brumado e que ainda aguardavam mais informações em relação ao destino final da droga. Eles receberiam R$ 20 mil pelo transporte.

Os envolvidos foram levados para a delegacia, assim como a droga.

Segundo balanço da PRF, esse ano já foram apreendidas 7 toneladas de maconha na Bahia, em prejuízo estimado de mais de R$ 15 milhões para o crime organizado.