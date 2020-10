6ª Região Militar abre seleção na área de saúde para cadastro reserva na Bahia

O Comando da 6ª Região Militar, que atua na Bahia e Sergipe, está com inscrições abertas para médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários. O processo seletivo é para formação de cadastro de reserva para preenchimento de cargos que possam surgir em 2021 nos Hospitais e Organizações Militares da Marinha, Exército e da Força Aérea. O contrato de trabalho é de 12 meses e a remuneração bruta é de R$ 8.439.

Os interessados devem se inscrever até o dia 26 de outubro pelo site (clique aqui).

As etapas da seleção incluem análise curricular, inspeção de saúde e exame de aptidão física. Os aprovados em todas essas etapas farão parte do cadastro reserva.

A partir do interesses das Forças Armadas e das opções de local para servir dos cadastrados, as vagas serão preenchidas. Elas podem ser abertas em Salvador, Feira de Santana, Paulo Afonso, Barreiras, Porto Seguro e Ilhéus, na Bahia, e em Aracaju (SE).

A formação dos incorporados terá duração de doze meses como Estágio de Adaptação e Serviço (EAS). Ela tem duas fases: a primeira, destinada à instrução técnico-militar, com duração de 45 dias; e a segunda, para aplicação dos conhecimentos técnico-profissionais.

Veja as vagas

(Foto: Divulgação)

Em nota, o Comando da 6ª Região informa aos médicos homens, formandos e formados em 2020, que devem comparecer às comissões de seleção para prestar o Serviço Militar inicial, conforme determina a lei, e assim ficarem em dia com o Serviço Militar.

Comissões de seleção serão implementadas em Barreiras, Aracaju, Jequié, Paulo Afonso e Salvador. Em Vitória da Conquista, os médicos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) e da Faculdade Santo Agostinho (FASA) já foram recebidos.

As informações sobre o local e horário de funcionamento das comissões, bem como a data de comparecimento

dos candidatos e relação de documentos a serem apresentados serão divulgadas no site institucional da 6ª Região

Militar, www.6rm.eb.mil.br, no link: http://www.6rm.eb.mil.br/index.php/servico-militar/selecao.