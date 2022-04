6º Festival de Teatro da Caatinga começa nesta sexta-feira (22)

O 6º Festival de Teatro da Caatinga acontecerá a partir desta sexta-feira (22), indo até o dia 29 de abril. Serão mais de 30 atividades, que incluem mostra de espetáculos, oficinas, seminário internacional, exposição, palestras e projetos especiais de intercâmbio com a França e a Espanha. As atividades serão desenvolvidas em praças, teatros e outros espaços nas cidades de Irecê, Uibaí e Senhor do Bonfim. O

projeto, que conta direção artística do diretor e dramaturgo Paulo Atto, foi contemplado pelo Edital Setorial de Teatro 2019 e tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda, Fundação Cultural do Estado da Bahia e Secretaria de Cultura da Bahia.

“O teatro e suas fronteiras” é o tema geral desta edição. Os espetáculos exibidos são resultado da seleção realizada em março pela coordenação e a curadoria do festival, além de artistas convidados. “A sexta edição do evento consolida a proposta de um festival internacional de teatro no semiárido baiano com objetivo principal de valorizar a produção teatral da Bahia em sua diversidade, promovendo também o intercâmbio dos artistas da região com os de outros territórios do estado, de outros estados do Brasil e outros países”, resume o diretor Paulo Atto.

Destaque da edição vai para a participação do ator francês Théophile Choquet, que apresentará uma performance poética interativa denominada “Um ator e poemas” e a vinda do ator, professor e diretor espanhol Luis Jimenez que criou e dirige o importante Festival Don Quixote de Paris, realizado há 30 anos na França, que divulga o teatro espanhol e latino-americano na Europa. Jimenez realizará uma oficina de bufonaria chamada “Do jogo ao bufão” unindo a técnica da bufonaria a textos clássicos espanhóis e textos de autores baianos. O exercício cênico montado com os atores fará o encerramento do festival, em Irecê, dia 29.

O Festival de Teatro da Caatinga também conta com apoio das Prefeituras Municipais das cidades de Irecê e de Senhor do Bonfim, através da Secretaria Municipal de Cultura de cada cidade. Em Senhor do Bonfim foi iniciado dia 04 o workshop de Composição Corporal Dramática, com 10 alunos do curso de Licenciatura em Teatro da UNEB Campus VII. O workshop ministrado por Paulo Atto, apresentará dia 24 de abril na Praça Nova do Congresso a performance “Sob a lona do Sertão”.

Além da mostra oficial, o evento possui uma intensa programação pedagógica com o Seminário Internacional O Teatro e suas fronteiras com as participações da russa Elena Vássina, Luis Jimezez (Espanha), Theophile Choquet (França), o ator Rafael Magalhães e sua aula-espetáculo “A Dramaturgia do Corpo”.

No âmbito do seminário acontece também a participação de representantes de vários territórios da Bahia no Programa Especial de Intercâmbio Territorial que trará a Irecê doze artistas de vários territórios do estado e uma plenária com os representantes dos festivais de teatro do interior da Bahia.

Toda a programação do evento está no site oficial www.festivalcaatinga.com.br ou pelo instagram.