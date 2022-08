6º Festival Radioca está confirmado para os dias 12 e 13 de novembro

Depois de dois anos sem ações presenciais por conta da pandemia da pandemia de covid-19, o Festival Radioca está de volta e confirma as datas de sua 6ª edição para os dias 12 e 13 de novembro, em Salvador. Serão mais de 10 atrações serão reunidas, em um novo espaço a ser anunciado em breve, dando continuidade também à intenção de explorar diversos territórios soteropolitanos.

Com cinco edições anuais já realizadas entre 2015 e 2019, o Radioca valoriza a diversidade da música, misturando diferentes estilos e incentivando o público a se deparar com o novo. Originada do Programa Radioca, veiculado na Rádio Educadora FM Bahia desde 2008, a curadoria busca apresentar artistas e acontecimentos musicais relevantes, numa identidade que acredita na inovação, escapa de obviedades, fisga tendências e coloca em contato, numa mesma plateia, gente de múltiplos interesses, consolidando o lema de “A música que você ainda vai ouvir”.

Por isso, o primeiro lote de vendas será aberto nos próximos dias com a chancela de “Confie na curadoria”, numa cota limitada de ingressos com preço especial para quem já sabe da qualidade garantida antes mesmo do anúncio da programação. O Radioca tem produção da Tropicasa Produções e patrocínio do Estado da Bahia, através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.

Classificado como um dos principais eventos musicais do país, o Radioca já levou aos seus palcos 53 shows de artistas e bandas de 13 estados de todas as regiões do Brasil. Em suas locações, que já ocuparam diferentes espaços de Salvador, é destaque uma ambientação própria, personalizando o acolhimento ao público com belas surpresas e variados serviços. Também são oferecidas atividades de formação voltadas a artistas, produtores e demais profissionais do campo da música, tendo em vista o fortalecimento da cena local. A curadoria é feita pelo jornalista Luciano Matos, os músicos Roberto Barreto e Ronei Jorge e a produtora Carol Morena.