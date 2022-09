7 de setembro: em discurso, Bolsonaro puxa coro de 'imbrochável'

O presidente Jair Bolsonaro (PL) deu tom de campanha a seu discurso durante ato após desfile de 7 de Setembro, celebrando Bicentenáro da Independência do Brasi. Ele puxou um coro de "imbrochável" acompanhado pela plateia durante sua fala.

No discurso, Bolsonaro afirmou que a primeira-dama Michelle Bolsonaro é "uma mulher ativa na minha vida", falando que ela não está ao lado dele "muitas vezes está é na minha frente". Ele recomendou que homens solteiros se casem. "Tenho falado para os homens solteiros, para os solteiros que estão cansados de ser infelizes. Procure uma mulher, uma princesa, se casem com ela, para serem mais felizes ainda".

O presidente então beijou a primeira-dama e diante dos gritos puxou o coro de "imbrochável, imbrochável".

Bolsonaro assistiu pela manhã ao desfile militar, na Esplanada dos Ministério, ao lado de Michelle e do empresário Luciano Hang, seu aliado, que está na mira do STF. Depois, o presidente discursou em um trio elétrico em uma manifestação de apoiadores. Michelle e Hang também falaram.

"A vontade do povo se fará presente no próximo dia 2 de outubro. Vamos todos votar, vamos convencer aqueles que pensam diferente de nós, vamos convencê-lo do que é melhor para o nosso Brasil", disse Bolsonaro.

Ele voltou a repetir que a eleição será uma luta do "bem contra o mal", em referência ao principal rival, o ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas de intenção de voto.