7 postos do SAC em Salvador abrirão aos sábados em atendimento exclusivo para RG e CNH

O SAC realiza um atendimento especial para serviços de RG e de Carteira de Habilitação em sete postos de Salvador. Por conta da ação, os postos SAC Cajazeiras, Comércio, Liberdade, Pau da Lima, Periperi, Pernambués e Pituaçu vão abrir, excepcionalmente, nos três próximos sábados (14, 21 e 28 de janeiro). Todos vão abrir de 8h às 12h, exceto Liberdade, que será de 9h às 13h.

Importante ficar atento, porque apenas no dia 14 o atendimento será somente para RG, exceto no SAC Pernambués, que também terá CNH. Além disso, o cidadão precisa ficar atento para o fato de que para tirar a 1ª via de RG não tem custo, mas para a 2ª e demais vias é cobrada uma taxa de R$ 46,19. Os serviços de CNH também exigem as taxas declaradas pelo Detran.

O atendimento é por agendamento através do SAC Digital. Para agendar, é preciso baixar o aplicativo SAC Digital ou acessar (www.sacdigital.ba.gov.br). Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza ainda o site institucional do SAC (www.sac.ba.gov.br), além do call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

Confira os postos do atendimento especial nos próximos sábados (14, 21 e 28):