74 estão desabrigados e 9.261 desalojados após enchentes no sul da Bahia

A Defesa Civil, até esta quarta-feira (26), contabilizou 74 desabrigados, 9.261 desalojados e 9.348 outros afetados em decorrência dos efeitos diretos das enchentes causadas pelas chuvas no sul da Bahia.

Os números correspondem às ocorrências registradas em 26 municípios atingidos, sendo cinco com a Situação de Emergência (SE) decretada: Santa Cruz Cabrália, Ilhéus, Belmonte, Itapebi e Porto Seguro. Os demais municípios afetados são: Anagé, Canavieiras, Caraíbas, Caravelas, Eunápolis, Guaratinga, Ibirapuã, Itabela, Itabuna, Itagimirim, Itamaraju, Itanhém, Jucuruçu, Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Prado, Teixeira de Freitas, Vereda e Vitória da Conquista.

Ajuda

Nesta quarta-feira (26), a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) encaminhou mais dois caminhões carregados com suprimentos de kits humanitários para atender as famílias dos municípios de Santa Cruz Cabrália, Porto Seguro e Belmonte, incluindo comunidades indígenas, afetadas pelas fortes chuvas que atingiram algumas regiões do estado nos últimos dias.

Ao todo, já foram deslocados nove caminhões em direção ao Sul e Extremo Sul da Bahia, somando 34 toneladas de alimentos, 10 mil litros de água mineral, cerca de 1.500 colchões e 1.500 cobertores, além de 17 mil metros quadrados de lona para cobertura de encostas.

Desde que a operação foi iniciada, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) já entregou mais de três mil donativos às pessoas vítimas da chuva na região de Santa Cruz Cabrália. Entre os itens estão cestas básicas, colchões, cobertores e garrafões de água, além de roupas e brinquedos.

Durante esta quarta-feira (26) os militares permaneceram entregando suprimentos e realizando o atendimento pré-hospitalar (APH). Os bombeiros também estão entregando, que estão sendo doados pela população. O objetivo da instituição é minimizar os estragos feitos pela chuva.

Entrega de eletrodomésticos

Em uma ação envolvendo diversos órgãos estaduais, famílias prejudicadas pelas enchentes em Itapé, Arataca, Coaraci, Floresta Azul, Ibirapitanga e Igrapiúna receberam novos eletrodomésticos. A entrega dos 781 equipamentos, entre fogões e geladeiras, foi concluída nesta quarta-feira (26), em parceira entre a Superintendência de Defesa Civil do Estado (Sudec), o Corpo de Bombeiros Militar, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades) e prefeituras locais.

A titular da Seades, Fabya Reis, destacou que objetivo é a proteção social e o socorro emergencial. “As ações visam à defesa da vida e apoio efetivo do governo estadual para aqueles que mais precisam, resultando da integração de diversos órgãos neste mesmo propósito. Cumprimos mais esta importante etapa de apoio do Governo do Estado aos municípios, visando à melhoria das condições estruturais para as pessoas”, pontuou.

Rodovias

A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) registrou seis ocorrências em rodovias baianas em decorrência das chuvas desde quando começou a operação chuva, em 21 de abril de 2023. Destas, dois pontos estão com tráfego em meia pista e outros quatro já foram totalmente liberados. Segue relação dos trechos de rodovias baianas e pontes que estão com tráfego em meia pista e/ou liberado:

TRECHOS COM TRÁFEGO EM MEIA PISTA:

Costa do Descobrimento

BA-283: Itabela – Guaratinga

1 – Houve um rompimento de bueiro na BA-283, entre Itabela e Guaratinga, durante as chuvas na madrugada da última sexta-feira (21/04). Uma escavadeira hidráulica já está no local e a equipe aguarda a melhoria das condições climáticas para iniciar os serviços. A passagem de veículos permanece sinalizada e em meia pista.

BA-001: Belmonte - Santa Cruz Cabrália

2 - Um rompimento de bueiro na BA-001, entre Belmonte e Santa Cruz Cabrália, também causou a formação de uma cratera. O trecho está sinalizado e o tráfego em meia pista. Os equipamentos estão em mobilização. Foi feita inspeção e a equipe aguarda baixar o nível da água para iniciar os serviços.

TRECHOS COM TRÁFEGO LIBERADO:

Litoral Sul

BR-415: Ilhéus – Distrito de Banco da Vitória

3 – Houve quedas de árvores em três diferentes pontos da BR-415, entre Ilhéus e o distrito de Banco da Vitória, na madrugada da última sexta-feira (21/04) por conta das chuvas do Litoral Sul baiano. A empresa responsável pela manutenção da rodovia realizou a ação de retirada das árvores da pista. O tráfego de veículos no trecho está normal.

BA-262: Ilhéus – Uruçuca

4 – Uma queda de árvore foi registrada na última sexta-feira (21/04) na BA-262, entre Ilhéus e Uruçuca, por conta das chuvas na região. A ação de limpeza da pista já foi realizada e o tráfego de veículos liberado no local.

Litoral Sul

BA-651: Coaraci – Itapitanga

5 – Por conta das fortes chuvas, a água do Rio Três Braços invadiu o desvio implantado para a obra de construção da ponte entre Coaraci e Itapitanga, na BA-651, causando a interrupção do tráfego de veículos no local na última sexta-feira (21/04). O volume de água do rio já diminuiu e o acesso à pista não foi atingido. O tráfego já está liberado.

Médio Sudoeste da Bahia

BA-262: Firmino Alves – Santa Cruz da Vitória

6 - Houve deslizamento de terra em dois pontos da BA-262, entre Firmino Alves e Santa Cruz da Vitória, na última sexta-feira (21/04) devido às chuvas no Médio Sudoeste baiano. As ações de limpeza da pista na região de Santa Cruz da Vitória já foram realizadas pela empresa responsável pela manutenção da rodovia. A passagem de veículos está normal e o motorista deve ter atenção ao trafegar pela pista.