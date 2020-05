740 testes de covid-19 foram feitos pela prefeitura em bairros sob restrição

Deste último sábado até a tarde desta segunda-feira (18), a prefeitura de Salvador realizou 741 testes de covid-19 nas localidades da Boca do Rio, Centro, Plataforma e Pituba, que passam por restrições de circulação com o intuito de aumentar o isolamento social. Feitos por agentes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os testes revelaram 86 pessoas com resultado positivo para a nova doença.

O bairro que teve maior quantitativo de diagnósticos confirmados no domingo foi Plataforma, com treze casos. A região do Centro registrou doze casos. A testagem é feita em cidadãos que apresentem febre, sintomas gripais ou que tiveram contato com outras pessoas contaminadas pelo coronavírus.

Nesta segunda-feira, foram realizados 80 testes apenas na localidade da Pituba, sendo que vinte deles tiveram resultado positivo. O procedimento no bairro acontece na Praça Ana Lúcia Magalhães. Nesta terça-feira (19), os testes continuam sendo realizados no bairro da Pituba e, a partir de quarta-feira (20), também serão realizados no Lobato, Liberdade e Bonfim, novas localidades que vão passar por medidas de restrição.